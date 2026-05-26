Zucchero dará un concierto en el Palacio de la Ópera de A Coruña el 2 de octubre

La voz más icónica del rock blues italiano Zucchero ofrecerá el 2 de octubre (20.30 horas) en el Palacio de la Ópera de A Coruña un concierto dentro de su gira mundial Overdose d’Amore Gold.

El público podrá disfrutar de clásicos como Senza una Donna, las joyas de su mítico Spirito DiVino o de su himno Baila, que cumple 25 años.

Las entradas para este concierto en A Coruña saldrán a la venta este miércoles 27 de mayo a partir de las 11.00 horas en la web de Ataquilla.com y en la taquilla de la plaza de Ourense, con precios que oscilan entre los 50 y 70 euros más gastos.

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Esta actuación abrirá la tercera edición del ciclo A Coruña Live Xperience by CaixaBank organizado por Cávea Producciones y Terra Music.