Zucchero dará un concierto en el Palacio de la Ópera de A Coruña el 2 de octubre
Las entradas salen a la venta este miércoles con precios que van de los 50 a 70 euros
A Coruña
La voz más icónica del rock blues italiano Zucchero ofrecerá el 2 de octubre (20.30 horas) en el Palacio de la Ópera de A Coruña un concierto dentro de su gira mundial Overdose d’Amore Gold.
El público podrá disfrutar de clásicos como Senza una Donna, las joyas de su mítico Spirito DiVino o de su himno Baila, que cumple 25 años.
Las entradas para este concierto en A Coruña saldrán a la venta este miércoles 27 de mayo a partir de las 11.00 horas en la web de Ataquilla.com y en la taquilla de la plaza de Ourense, con precios que oscilan entre los 50 y 70 euros más gastos.
Esta actuación abrirá la tercera edición del ciclo A Coruña Live Xperience by CaixaBank organizado por Cávea Producciones y Terra Music.
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