Unos 2.600 alumnos participan en actividades extraescolares en centros públicos coruñeses
Una de ellas es la inclusión del proyecto Chorus, concebido como un programa para la formación de coros infantiles
EFE
Más de 2.600 alumnos participan este año en las actividades extraescolares promovidas por el Ayuntamiento de A Coruña y la Federación de ANPAS en centros públicos de la ciudad, una programación a la que se sumará el proyecto Chorus en el curso 2026-2027.
Así lo han detallado este miércoles la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y la presidenta de la Federación de ANPAS, Lidia Paz, quien ha detallado las novedades de la programación de Lecer Educativo para el próximo curso.
Una de ellas es la incorporación de Chorus, que vivió este curso su primera edición y fue concebido como un programa para la formación de coros infantiles, culminado con un espectáculo final en el Coliseum, que tuvo lugar en enero de este año.
"Chorus es el ejemplo de que, sumando esfuerzos e ideas, A Coruña tiene los mimbres necesarios para ir un paso más allá en la creación de herramientas corales de aprendizaje y convivencia. Ahora, el planteamiento previsto es avanzar en este camino y, por ello, Chorus entrará desde el próximo curso en las actividades extraescolares. Es decir, se desarrollará dentro y fuera del horario lectivo, con la finalidad de hacer partícipes a muchas más niñas y niños, así como a más profesorado", ha explicado Rey.
La iniciativa también cuenta con el programa Cóxegas, que ofrece una solución para la conciliación familiar y laboral en el propio centro educativo a lo largo de tres semanas en el mes de septiembre.
Los otros tres ejes de la programación de Lecer Educativo son las actividades artísticas, culturales, deportivas y de formación en idiomas que se ofertarán de octubre a junio a alumnas y alumnos de un amplio rango de edades, desde Infantil hasta Formación Profesional.
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