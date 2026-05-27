Los alumnos del IES Sardiñeira descubren la sostenibilidad desde dentro de Coca-Cola: "Seremos nosotras en un par de años"

Los estudiantes del IES Sardiñeira fueron este miércoles los protagonistas de una jornada organizada en la planta de Coca-Cola Europacific Partners dentro de la iniciativa Inspiradores polo clima. La actividad, impulsada por la compañía junto a la Xunta, acercó a los jóvenes el funcionamiento de la fábrica, las medidas de sostenibilidad y las posibilidades laborales vinculadas a la formación profesional.

Lejos de un acto institucional al uso, las voces que marcaron la visita fueron las de los propios alumnos. Muchos de ellos estudian ramas relacionadas con laboratorio y control de calidad, y afrontan sus primeras prácticas profesionales. La experiencia, reconocían, les permitió ver "la realidad" del trabajo diario en una gran empresa. "Una visita o una simple charla puede ayudarte a descubrir a lo que te quieres dedicar", explicaba Carmen, antigua alumna del centro y hoy integrante del equipo de Coca-Cola. La joven recordó que hace unos años ocupaba el mismo lugar que los estudiantes que escuchaban atentos la intervención.

La ya trabajadora aseguró que la experiencia está siendo "muy positiva" y destacó la oportunidad de "aprender de los mejores". Lo que más le sorprendió, explicó, fue comprobar "cómo se aplican las soluciones de sostenibilidad en una fábrica con un proceso productivo tan grande".

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado de la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visitan la fábrica de la Coca Cola / Casteleiro

Las estudiantes Antía Santireimonde y Nerea López reconocieron que la visita les permitió entender mejor cómo funciona la planta y el trabajo en equipo dentro de la empresa. "Nos están enseñando cómo trabajan aquí y todo lo relacionado con la sostenibilidad", comentaban durante el recorrido.

Las jóvenes también admitieron que les gustaría realizar sus prácticas en la fábrica coruñesa. "Es una de las empresas de A Coruña que más apuesta por la sostenibilidad", señalaban al referirse a las políticas ambientales explicadas durante la jornada. Entre las cuestiones que más llamaron su atención estuvo la reutilización del agua y las medidas aplicadas para reducir el impacto ambiental de la producción.

Las estudiantes del IES Sardiñeira Antía, Nerea y una compañera en la fabrica de la Coca Cola / Casteleiro

"Seremos nosotras en un par de años", bromeaban ilusionadas al ver a otros alumnos ya incorporados al mundo laboral dentro de la compañía. La actividad sirvió además para poner en valor la FP Dual y el contacto temprano entre estudiantes y empresas. Durante la visita, los alumnos pudieron conocer distintos perfiles profesionales, resolver dudas y comprobar cómo se trasladan los conocimientos aprendidos en clase a situaciones reales.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cerró el acto destacando la importancia de acercar a los jóvenes "la realidad de lo que va a ser su futuro profesional". El dirigente gallego defendió que este tipo de iniciativas permiten que los estudiantes entiendan "para qué se están preparando y conozcan las oportunidades laborales existentes en Galicia".

Rueda también puso en valor el crecimiento de la FP Dual y la colaboración entre centros educativos y empresas. "Es muy importante que os conozcan y que conozcáis vosotros también cómo funciona una empresa por dentro", señaló ante los alumnos.

Noticias relacionadas

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, destacó el papel de programas como Inspiradores polo clima para acercar la sostenibilidad y la innovación a los más jóvenes de una forma "cercana y participativa".