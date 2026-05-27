Aparece un cadáver flotando en el agua en el puerto de Oza en A Coruña

El cuerpo sin vida de un hombre de avanzada edad fue localizado a última hora de la mañana de este miércoles en las inmediaciones del puerto de Oza, en A Coruña, concretamente en la zona comprendida entre la playa y el puerto de pesca.

Alrededor de las 11:40 horas, el 112 Galicia recibió la llamada de un particular que informaba de la presencia de un cuerpo flotando en el agua.

De inmediato, desde el 112 Galicia se pasó aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a Salvamento Marítimo y al Servizo de Gardacostas de Galicia. Del mismo modo, se requirió la intervención de los Bomberos de A Coruña, de Protección Civil y de los agentes de la Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil.

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En la actualidad, las fuerzas del orden trabajan en el lugar para tratar de esclarecer las circunstancias que rodean este suceso. Se baraja la hipótesis de que se trata de una caída accidental.