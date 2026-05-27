A Coruña también asciende a Primera División: más turismo, consumo y proyección para la ciudad con el regreso del Dépor a la elite

El deportivismo no es el único que está de celebración por el ascenso de su equipo a Primera División. Tras la euforia y la emoción, llega el momento de mirar hacia la próxima temporada y hacer números. A Coruña notará el impacto económico y social del regreso del Deportivo a la máxima categoría del fútbol español. Juan Manuel Sánchez Quinzá-Torroja, profesor titular del Departamento de Economía de la Universidade da Coruña (UDC), explica que "el fútbol de élite ya no es solo un deporte sino que es un motor económico de primer orden". En solo unos meses, en la ciudad habrá más turismo y consumo. ¿La razón? El Dépor.

El profesor recupera datos de las Cámaras de Comercio de Valladolid o Zaragoza, cuando analizaron los ascensos de sus equipos, y también informes de la LaLiga para exponer que "un ascenso suele generar un impacto de 20 o 30 millones de euros anuales". "Con la estructura de A Coruña y el Deportivo, lo más probable es que esta cifra se consolide en la parte más alta", prevé.

Sin embargo, un estudio que están realizando desde las universidades de Las Palmas y Baleares presenta otra conclusión, que un ascenso a Primera División no aumenta el turismo, ni el número de visitantes ni tampoco los días que se quedan en la ciudad. Comienza la cuenta atrás para ver cómo se comporta A Coruña.

El efecto fin de semana

Quinzá-Torroja analiza que el ascenso tendrá varios efectos, tanto directos como indirectos. "Uno de ellos es el denominado efecto de fin de semana. El dinero que entra en la ciudad cada dos semanas y que se plasma en el turismo y la hostelería", indica. La llegada de aficionados de equipos como el Barcelona, Real Madrid o Celta de Vigo generará más actividad: "Muchos van a pernoctar en hoteles, van a consumir en bares y van a comprar en el comercio local".

También "habrá más abonados" --en la temporada pasada había lista de espera-- y "se venderán más entradas", lo que "va a aumentar la recaudación del club y los presupuestos del Deportivo y su capacidad de gasto". El profesor también pone el foco en "la inyección de capital por los derechos de televisión". Y todo ello, por tanto, "va a repercutir en la economía local: fichajes, salarios de los empleados, marketing, limpieza, seguridad... También en la creación de empleo directo e indirecto", añade.

"Se van a llenar los bares para ver los partidos a domicilio"

La hostelería conoce bien las consecuencias de esta gesta. La respuesta a ocho años sin estar en lo más alto. "Jugar en Primera es fantástico para la hostelería. El fútbol siempre es un motor económico, pero estar en esa categoría es súper bueno", apunta el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, que señala que la próxima temporada "habrá muchos partidos muy potentes".

Sabe que "mucha gente se va a desplazar a A Coruña" para ver al Deportivo contra equipos como "Barcelona o Madrid", pero también espera "mucho movimiento" cuando el conjunto coruñés juegue a domicilio. "Se van a llenar los bares para ver esos partidos", augura Cañete, que todavía recuerda los años en los que el Dépor jugaba en Europa: "Fueron grandes momentos, con partidos increíbles, mucha facturación y mucha gente en la ciudad". Ahí entra también el "efecto estado de ánimo", como expone Juan Manuel Sánchez Quinzá-Torroja, que asegura que "la gente cuando está contenta gasta más".

Mavi Lezcano, profesora de la facultad de Turismo de la UDC, señala que "el Dépor nunca dejó de mover gente", pero está de acuerdo con sus compañeros en que "se van a producir más desplazamientos" con el equipo en Primera. Explica que hay "dos tipos de visitantes", los que pernoctan y los que no. "Los hay que vienen a pasar el día, hacen la previa, comen aquí e incluso van de compras o visitan un museo. Esto tiene un efecto multiplicador enorme", revela. Pero, además, "si esas personas vienen de lugares más lejanos, hacen noche en la ciudad y el gasto es mayor".

El fútbol puede ser también un atractivo turístico y Lezcano señala que, en los últimos años, se han añadido nuevos reclamos "como el museo del Dépor, que puede completar la visita" o la renovada Deportienda. "Cuando trabajé como guía haciendo panorámicas por la ciudad en bus, la gente se levanta a hacer fotos al estadio antes que a otros lugares", recuerda.

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El presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, celebra que "en temporada baja, los fines de semana habrá dinamismo en los hoteles" gracias a las "aficiones que van apoyando a los equipos de Primera, que son muy numerosas". Esto permitirá incrementar los niveles de ocupación de los hoteles de la ciudad.