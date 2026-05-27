Fiesta aniversario en el MEGA con concierto, maridaje de cervezas y sorpresas

El Museo de Estrella Galicia cumple siete años y lo celebra el próximo viernes 19 de junio con una fiesta en la que no faltará música, cerveza y sorpresas. La celebración del séptimo aniversario contará con la actuación del músico gallego José Brea y su banda The Feedback y una velada de maridaje con las mejores cervezas de la casa y tapas elaboradas para la ocasión por el restaurante A Espiga. El público que quiera acudir a esta fiesta aniversario de MEGA puede participar en el sorteo que se realizará a través de las redes sociales del museo y quien desee realizar la visita oficial puede adquirir las entradas a un precio reducido de siete euros en la web mundoestrellagalicia.com.

El Museo de Estrella Galicia sumó el pasado año 60.000 entradas vendidas, lo que supone una cifra récord en su historia, desde su apertura en 2019. En el mes de agosto logró su mayor afluencia de público, con casi 10.000 visitantes, lo que posiciona al museo como uno de los más visitados de A Coruña.