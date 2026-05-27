¿Qué hacer hoy en A Coruña? La agenda de ocio y cultura de este miércoles 27
Megadeth se despide de los escenarios con una gira que pasa esta noche por el Coliseum. Consulta más citas en la agenda
A Coruña
Charla de la arquitecta Camila Mileto
Organizada por la Delegación de A Coruña del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, se titula Restaurar la arquitectura contemporánea en el siglo XXI.
19.00 horas. Sede del COAG (Federico Tapia, 64)
Concierto de Megadeth en el Coliseum
La gira de despedida de Megadeth llega a A Coruña. Los artistas invitados son Angelus Apatrida y Crisix. Queda alguna entrada a la venta en su web.
22.00 horas. Coliseum (Francisco Pérez Carballo, 2)
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