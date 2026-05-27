Megadeth abre la cuarta edición del Coruña Sounds

La cuarta edición del festival Coruña Sounds arranca este miércoles, 27 de mayo, con el concierto de Megadeth en el Coliseum. El referente del heavy metal escogió A Coruña como una de las pocas paradas en su gira de despedida, lo que convierte al evento en una cita histórica para la ciudad. "El Coruña Sounds es un ciclo que, en los últimos años, es uno de los epicentros dentro del circuito de la música en directo a nivel nacional", declaró el responsable de prensa de la promotora Bring The Noise, Esteban Girón, en el acto de presentación del festival.

Cartel variado

El Coruña Sounds continuará en verano, el 18 de julio, con el concierto de Alejandro Sanz en el muelle de Batería, en el que será su único concierto por Galicia de su gira ¿Y ahora qué?, tras visitar 11 localidades españolas. "Es el artista que tiene los dos discos en castellano más vendidos a nivel español", añadió Girón.

La agenda de espectáculos se clausura de mano de uno de los mayores exponentes de la música nacional, Víctor Manuel. "Un concierto que demuestra que Coruña Sounds es un ciclo que satisface la demanda de todo tipo de público y generaciones", manifestó Girón. El cantautor amenizará la velada del 12 de diciembre en el Palacio de la Ópera, recinto al que regresa el festival tras el concierto de Chris Isaak, en 2024.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, destacó el carácter "ecléctico" del cartel. "O ciclo nace da colaboración público-privada, e da colaboración institucional. Neste caso, do concello da Coruña e a Xunta de Galicia. Creo que iso é algo que debería vir de seu, pero que é moi importante que poñamos en valor", afirmó Castro. La delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, destacó el gran atractivo económico del festival. "É algo moi positivo para a nosa xente, tamén para o comercio e para os hoteis; en definitiva, para toda a economía local", indicó.