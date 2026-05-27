Las Meigas de las Hogueras de San Juan de A Coruña condecoran a Alfonso Rueda con la medalla de oro y el título de Presidente de Honor
La asociación reconoce la labor y el apoyo del presidente autonómico en un acto que se celebró en la Delegación Territorial de A Coruña
La Asociación de Meigas de las Hogueras de San Juan reconoció este miércoles al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con la medalla de oro y el título de Presidente de Honor de la agrupación. El reconocimiento, en un acto en la Delegación Territorial de A Coruña, se debe al trabajo y colaboración de Rueda con la asociación y sus fines, según explicó la entidad. Al acto asistieron la presidenta de la Asociación de Meigas, Mª Concepción Astray, acompañada de la Meiga Mayor, Candela Pedreira; de la Meiga Mayor Infantil, Vega Eugenia García; de una representación de las Meigas de Honor y Meigas de Honor Infantiles de la presente edición de Hogueras; así como de miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Meigas de las Hogueras de San Juan.
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