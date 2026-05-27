Montserrat Prieto, secretaria general de la Asociación Española del Café: "Estamos en un momento bonito del café porque el consumidor tiene interés por conocerlo"

A Coruña es este miércoles y jueves la sede del Congreso Español del Café, organizado por la Asociación Española del Café, cuya secretaria general, Montserrat Prieto, destaca el efecto del conflicto de Oriente Medio en el precio de este producto y considera que el sector se encuentra en un buen momento ante el interés mostrado por los consumidores hacia esta bebida.

¿El café es más que una simple bebida?

El café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. Tiene un factor social y cultural muy arraigado en España y, además, hay todo un tejido empresarial muy relevante en España en cuanto al café. Somos el segundo productor de café soluble de la Unión Europea, después de Alemania, y el tercero en la producción de café descafeinado y de café tostado, por lo que en el contexto europeo España es un país cafetero importante.

¿Hay una mayor relevancia económica del café de lo que puede creerse a primera vista?

Sí, lo que pasa es que no éramos un sector muy conocido. Nosotros producimos al año unas 26.000 toneladas de café tostado y soluble para trasladarlo a algo que sea fácil para entender. Cada consumidor español, según datos nuestros del año 2024, consume 4,12 kilos de café al año, lo que significa aproximadamente unas 550 tazas de café. Eso, unido a que muchas de estas tazas se consumen en el canal de hostelería y restauración, nos da una foto de un sector muy social y muy ligado a los hábitos de consumo de los españoles.

¿Ese factor social es el que hace que incluso tenga relevancia en la política? Porque su precio es una referencia constante de los políticos.

Dentro de todo lo que han subido los alimentos por la inflación, resulta sencillo comparar el precio del café con el de otros productos que cuestan más. Es algo asequible al consumidor, pese a que ha habido un incremento de los precios muy ligado al de la materia prima que sufrimos hace un año.

¿Hay previsión de que pueda subir más en los próximos meses?

Estamos en un contexto, ya no de café, sino en general, de una incertidumbre muy grande con todo lo que está pasando con el conflicto de Oriente Medio, donde ya las estimaciones muestran que están subiendo los seguros de transporte marítimo, los fletes y la energía. Es un contexto internacional complejo, unido a una inflación que todos conocemos, por lo que los alimentos, y el café entre ellos, no están exentos de esta situación. Estamos en un momento en que todos los sectores monitorizamos la evolución de lo que está pasando. Cuando se cerró el estrecho de Ormuz, toda la producción de café verde que traíamos del sudeste asiático tuvo que desviarse por el cabo de Buena Esperanza, bordeando África, lo que significa unos 15 o 20 días más de travesía marítima y eso nos afectó. Ahora se ha añadido a este factor el tema de la energía y todo lo que conlleva el conflicto. En la medida en que se solucione rápido, aunque haya efectos que se trasladen en el tiempo, va a ayudar a que el precio se estabilice, pero el momento es complejo y, además, nuestra materia prima es importada del sudeste asiático, África o América Latina.

De hecho, en su congreso hay una ponencia sobre geopolítica.

El congreso lo hacemos cada dos años y en el último, que fue en Santander, ya hablábamos de geopolítica en una ponencia. Este año no teníamos ninguna duda de que había que tener esa ponencia otra vez, quizás con un contexto muy diferente. Nosotros monitorizamos cada semana la situación del transporte marítimo con la ayuda del Puerto de Barcelona porque el 90% del café que se importa en España entra por allí y hacemos un informe para nuestros asociados. Pero en el congreso también hablamos de inteligencia artificial y tenemos como país productor invitado a Vietnam con una delegación suya de primer nivel, además de una visión del mercado por parte de Portugal. El sector productor tiene además una fuerte presencia en Galicia, donde tenemos a las empresas Candelas, Las Antillas, Campos, Lúa, Penela, Saburido, Amador, Siboney, Veracruz y Campinas São Paulo, muchas de ellas muy relevantes en el contexto español y la mayoría familiares, que también es algo a tener en cuenta.

En los últimos años están apareciendo nuevos modelos de negocio en hostelería vinculados al café.

Creo que estamos en un momento bonito del café porque el consumidor tiene interés por conocer sus orígenes, cualidades y las maneras de preparación. Está habiendo mucha cafetería nueva de cafés de especialidad en prácticamente todas las ciudades y notamos que está habiendo interés por el café. Esto tiene mucho que ver con el esfuerzo de las empresas, que están trabajando mucho en dar a conocer lo que hay detrás de una taza de café, del que explicamos que es parecido al vino, ya que tiene denominaciones de origen y el café diferentes orígenes.

Siempre se habla de cultura del vino, ¿también hay cultura del café?

Sí, hay cultura del café porque en los países se consume de maneras diferentes e incluso en España hay variedades de consumo distintas en función de las zonas geográficas. También hay que tener en cuenta sus orígenes, porque el café es un producto natural en el que la zona de cultivo influye mucho. En una taza de café influyen tanto el origen como la forma de prepararlo, y nuestras empresas han trabajado mucho también en la formación sobre la preparación.

¿Es posible intuir hacia dónde va a ir el negocio del café en los próximos años?

Todo nos hace pensar que el café de especialidad tendrá importancia porque sigue cobrando importancia cada día. Cuando se habla de nuevos canales y formas, creo que la pandemia nos enseñó a todos que hay que tener la mente abierta, innovar, acercarse a la demanda, y esto es lo que estamos haciendo ahora. Espero y deseo que el café siga en este momento bonito que estamos viviendo, porque detrás del café está una industria española importante y en los países productores tiene una importancia económica fundamental.