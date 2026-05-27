Las neoyorkinas Tchotke abren esta noche el Amazing Festival en la sala Mardi Gras
La sala coruñesa acogerá desde este miércoles 27 de mayo hasta noviembre 18 actuaciones de bandas internacionales
La sala Mardi Gras de A Coruña presenta la segunda edición del Amazing Festival, que incluye 18 conciertos de bandas internacionales que pasarán desde este miércoles 27 de mayo al próximo mes de noviembre por el local de Monte Alto. Las neoyorkinas Tchotke serán las encargadas de abrir el ciclo de actuaciones esta noche, a las 21.30 horas, con su rock’n’roll de los sesenta. Los sonidos clásicos, el rock y el blues volverán a sonar el viernes 5 con The Midnight Calls, una banda afincada en Chicago. Nashville, Baltimore, Los Ángeles… Al menos diez bandas procedentes de Estados Unidos pasarán por el Amazing Festival de la Mardi Gras, donde repetirá además la conocida como la nueva Blondie, Kate Clover, el 16 de septiembre.
Entre la programación de conciertos también figuran Nick Dittmeier & The Sawdusters (26 de junio), Ravagers (23 de junio) y Mojo Thunder (22 de octubre). De Nueva Zelanda procede Tess Liautaud, que actuará en la Mardi Gras el 11 de octubre, dentro del ciclo Elas Son Artistas. La sala coruñesa destaca la actuación de The Stems, el 7 de julio y una apuesta del Festival Noites do Porto Ellis D, que llegará desde Brighton el 28 de junio.
Los precios de las entradas pueden adquirirse entre los 10 y los 25 euros en la web salamardigras.com. Con el Amazing Festival colaboran Son Estrella Galicia, Garaxe 59 y la República Musical Mardi Gras.
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