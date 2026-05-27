El barrio de Os Rosales celebra sus fiestas del 29 al 30 de mayo con tres jornadas de música en A Coruña

El barrio de Os Rosales, en A Coruña, celebra este fin de semana sus fiestas, del 29 al 30 de mayo, con un programa cargado de actuaciones musicales, deporte y ocio para todos los públicos, una carpa con pulpo y churrasco, además de un food truck, y atracciones de feria. La celebración se enmarca en el programa de fiestas en barrios impulsado por el Concello. El centro de los actos será la plaza Elíptica y en ella se realizará el pregón este viernes a cargo de David Perdomo y la compañía Teatro EPG, a las 21.00 horas. A continuación, la banda coruñesa AWY y el grupo Alga, de música indie, tomarán el escenario a partir de las 22.00 horas.

La jornada del sábado arrancará con juegos populares y actividades infantiles a las 11.00 horas. En paralelo, en la zona del Calaparc, tendrá lugar un combate de láser tag y una clase magistral de esgrima antigua a cargo de la Escuela da Espada. Ya a las 12.00 horas, el grupo Son d'aquí amenizará los primeros momentos de la sesión vermú, antes de que Andrés Solórzano tome el relevo en el escenario a las 13.00 horas. Oxio Zero impartirá una master class deportiva y ya desde las 19.00 horas la música toma el escenario con la banda Adagio Cantabile, Banda de Betanzos, Zumba é Vibrato Crew y la orquesta Horizon The Show.

La jornada de clausura el día 31 comenzará con un mercadillo organizado por la Asociación Empresarial los Rosales, a las 11.00 horas. La procesión desde la iglesia de nuestra Señora de los Rosales saldrá a las 12.00 horas acompañada de Cantigas da Terra. El grupo The Cruze se encargará de la sesión vermú final, a partir de las 13.00 horas.