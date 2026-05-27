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El PP reclama que se liciten los nuevos contratos de líneas aéreas en Alvedro

Denuncia que la falta de actuación de la alcaldesa ante la pérdida de rutas

Pasajeros en el aeropuerto de Alvedro.

Pasajeros en el aeropuerto de Alvedro. / Carlos Pardellas

José Manuel Gutiérrez

A Coruña

El Partido Popular exige a la alcaldesa, Inés Rey, que licite con urgencia los nuevos contratos con las líneas aéreas tras el fin de la presencia en Alvedro de los vuelos trasladados desde el aeropuerto de Lavacolla por su cierre temporal.

Los populares recuerdan que la terminal coruñesa perdió las conexiones con Londres, París, Málaga, Bilbao, Sevilla y Valencia y acusan a la alcaldesa de no haber reaccionado a este problema, así como de no haber actuado frente a las cuatro mociones presentadas en el pleno por ellos.

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“Quedarse sin ningún vuelo a Londres es un duro varapalo para la ciudad a nivel empresarial y turístico”, afirma el PP, que reclama la recuperación de esa conexión, así como que se amplíe la terminal en 5.000 metros cuadrados ante el aumento del número de pasajeros en Alvedro.

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