Las redeiras y mujeres del mar protagonizan la nueva exposición en A Coruña del colectivo FOTOdidacta
La muestra fotográfica del colectivo FOTOdidactas, REDEIRAS: memorias, mulleres e mar, se inaugura este sábado en el mercado de San Agustín, en el local A Parva
El colectivo FOTOdidactas inaugura su nueva exposición sobre las redeiras y mujeres trabajadoras del mar en el mercado de San Agustín este sábado en el local de A Parva. La muestra fotográfica, bajo el título REDEIRAS: memorias, mulleres e mar, se compone de quince instantáneas tomadas por el grupo en Malpica, Corme y Portosín. El proyecto, según informa FOTOdidacatas, tiene por objetivo "rendir homenaje a las redeiras gallegas, poner en valor su trabajo y dar visibilidad a una profesión tradicional".
Para este trabajo con el foco en el mar, sus trabajadoras y la cultura marinera, el colectivo contó con la ayuda de O Peirao - Federación Gallega de Rederas Artesanas. Los 25 integrantes de FOTOdidactas compartieron dos días de trabajo con las redeiras, momento en que las fotografiaron tanto en su actividad profesional como en su realidad cotidiana.
"El proyecto permitió conocer de cerca sus reivindicaciones y los avances logrados en los últimos años, aunque las mujeres de O Peirao continúan luchando por obtener un mayor reconocimiento social y profesional, mejores condiciones laborales y la posibilidad de seguir viviendo de sus artes de pesca", asegura el colectivo, compuesto por aficionados de A Coruña que desde 2022 comparten su pasión por la fotografía.
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