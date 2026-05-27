Elecciones Municipales
Rueda señala a Lorenzo como su candidato favorito en A Coruña, aunque apunta al partido
Aclara que la presentación de candidatos se hará en el mes de junio
EFE
El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha señalado este miércoles a Miguel Lorenzo como su candidato favorito a la Alcaldía de A Coruña, aunque ha apuntado a los órganos del partido como responsables de su futura designación.
En un acto en A Coruña, Rueda ha respondido sobre el futuro del PPdeG local, que tiene como líder a Miguel Lorenzo, que fue candidato en 2023 y quiere volver a serlo en las elecciones locales de 2027.
Ha aclarado que en el PPdeG tienen una estrategia de presentación de los candidatos, que empieza con los de las ciudades y se hará en el mes de junio.
"Entiendo que el interés y las diferentes consideraciones que se puedan hacer sobre los candidatos y las candidatas del Partido Popular tienen todavía una mayor relevancia porque somos un partido de gobierno, y yo, sinceramente, aspiro a que todos los candidatos y las candidatas de mi partido vayan con ese planteamiento, que pueden ser alcaldes o alcaldesas de sus ciudades", ha dicho.
Entiende el interés y las especulaciones, si bien agrega que son un partido "de pocas improvisaciones y de mucho trabajo", aunque aclara que no le corresponde a él designarlos, sino que son "los procedimientos internos" del PPdeG, que "funcionan" y hacen "un partido unido" sin "discusiones".
"Por tanto, quiero respetar los pronunciamientos finales que corresponden a una serie de órganos que existen, se reúnen y toman decisiones. No obstante, quiero decir, hace unos días lo decía también refiriéndome al candidato del Partido Popular de Santiago (Borja Verea), que si tuviera que decir unas preferencias, es mi opinión por el trabajo y por las expectativas, por el trabajo hecho hasta ahora durante muchos años en la oposición y por las expectativas futuras, además, viendo los nerviosos o nerviosas que se ponen algunos o algunas, creo que Miguel Lorenzo está haciendo un magnífico trabajo", ha proseguido.
"Trabajo magnífico"
Rueda ha opinado que "su trabajo es magnífico" y lo mantendrá a nivel interno, pero ha matizado que una cuestión es lo que él piensa y otra lo que decida luego el PPdeG.
"Yo espero sinceramente que coincida, pero nunca me oirán a mí decir que tal persona va a ser el candidato. Otras cosas son las preferencias que las expreso públicamente, las dije el otro día en Santiago y las digo ahora respecto a Miguel Lorenzo", ha concluido.
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