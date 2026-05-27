Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso este jueves y en A Coruña los termómetros marcarán máximas de 22 grados y mínimas de 11. Se esperan nubes abundantes durante la mañana, que alternarán con la apertura de claros durante la tarde. El viento será flojo variable.

Viernes 29

Las nubes de la mañana darán paso a cielos despejados por la tarde. Los termómetros oscilarán entre los 18 y los 22 grados.

Sábado 30

Se esperan cielos nublados y temperaturas de entre 17 y 22 grados.

Tabla con la predicción de A Coruña detallada por la Agencia Estatal de Meteorología. / LOC

Domingo 31

Predominarán los cielos soleados, aunque con alguna nube alta. Las temperaturas se moverán entre los 16 y los 23 grados.

Lunes 1

Continuarán los intervalos de nubes y claros, con máximas de 22 y mínimas de 15.

Martes 2

Se esperan cielos con alternancia de nubes y claros, con algunas precipitaciones débiles. Las temperaturas irán de los 17 de mínima a los 22 de máxima.

Miércoles 3

Los cielos estarán parcialmente nubosos, mientras que los termómetros oscilarán entre los 13 y los 19 grados.

Jueves 4

Se esperan lluvias débiles y cielos con nubes abundantes. Las temperaturas se moverán entre los 13 y los 20 grados.

Viernes 5

Habrá nubes y claros, con temperaturas que se mantendrán entre los 13 y los 20 grados.

Sábado 6

Se mantendrá la alternacia de nubes y claros. Las temperaturas irán de los 19 de máxima a los 15 de mínima.

Domingo 7

Continuarán los intervalos de nubes y claros, con temperaturas de entre 14 y 17 grados.

Lunes 8

Predominarán los cielos soleados con alguna nube alta. Los termómetros oscilarán entre lo 21 grados de máxima y los 14 de mínima.

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Martes 9

Las nubes de la mañana darán paso a cielos despejados durante la tarde, con temperaturas que se moverán entre los 15 y los 19 grados.