Los vehículos con mercancías peligrosas deberán circular por A Coruña con autorización y por rutas fijas

La nueva normativa de la Dirección General de Tráfico y las disposiciones de la Ordenanza Municipal de Movilidad son la base en la que se apoya la primera instrucción sobre el transporte de mercancías peligrosas y perecederas en A Coruña elaborada por el Concello, que exige a las empresas del sector una autorización para circular por las vías urbanas y señala una serie de rutas que deberán seguir estos vehículos.

El objetivo de estas normas es mejorar la seguridad vial, la protección del medio ambiente y la gestión del tráfico. Los profesionales deberán disponer de la certificación ADR actualizada, que permite efectuar el transporte de mercancías peligrosas, o la de conformidad, denominado ATP, para las perecederas.

Entre las limitaciones que establece la instrucción figura la prohibición para los transportes de productos peligrosos de circular “por todas las vías urbanas del término municipal de A Coruña, excepto autorización expresa”. Solo podrán entrar en el casco urbano para hacer operaciones de carga y descarga, que serán además de forma prioritaria dentro de locales comerciales e industriales adaptados para este trabajo.

En el interior de la ciudad solo se podrán utilizar camiones de menos de ocho toneladas en las zonas de carga y descarga y los que las superen que no puedan trabajar en un recinto cerrado, tendrán que pedir una autorización temporal para poder hacerlo, al igual que los que descarguen combustible.

Las empresas cuyos vehículos deban transitar por vías urbanas deberán solicitar un permiso municipal que establecerá los días, horas y rutas autorizadas, que serán más reducidas en las zonas de bajas emisiones.

Rutas específicas para estos vehículos

Los vehículos con cargas peligrosas tendrán que acceder a Pocomaco por Alfonso Molina y la avenida García Sabell, así como por la tercera ronda. A Agrela-Bens deberán dirigirse por las avenidas de Alfonso Molina, San Cristóbal, Salgado Torres y Arteixo, además de por la tercera ronda.

La ruta por A Coruña hacia el polígono de Sabón pasará por Alfonso Molina, San Cristóbal, Salgado Torres, avenida de Arteixo y AG-55; además de por las avenidas de San Cristóbal, Salgado Torres y Arteixo hasta llegar a la AG-55. Para llegar al puerto exterior deberán circular por estas dos mismas rutas, mientras que para los muelles interiores tendrán que usar las avenidas de A Pasaxe y la carretera del túnel de Eirís hasta el puerto.

Desde el puerto hacia los polígonos tendrán que circular por Ramón y Cajal, Salgado Torres y tercera ronda, además por el túnel de Eirís, San Cristóbal y Salgado Torres.

Las mercancías perecederas tendrán limitado su transporte por las dimensiones de los vehículos y las empresas deberán solicitar una autorización anual, además de otra especial cuando el peso de los vehículos sobrepase los 3.500 kilos.