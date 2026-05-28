La investigación reporta casi ocho millones de euros anuales a la Universidade da Coruña

Los productos y servicios vendidos por la Universidade da Coruña a las administraciones y empresas gracias a las investigaciones desarrolladas en su seno proporcionaron a la institución académica unos ingresos de 7,7 millones de euros el año pasado, de acuerdo con sus propios datos. Esa cifra supone el 4,4% del presupuesto de la Universidade coruñesa el pasado ejercicio, que alcanzó los 172,1 millones. Los contratos y convenios con financiación externa supusieron unos ingresos de 6,1 millones, mientras que las 34 cátedras de investigación creadas con empresas y administraciones son otra de esas vías de financiación, ya que su labor generó 1,5 millones de euros para la institución.

La actividad investigadora se tradujo además en la obtención de cinco patentes durante 2025 sobre las once que fueron solicitadas, además de otras nueve modalidades de protección, para las que se habían formulado veintiséis solicitudes. Estas iniciativas proporcionaron 74.200 euros. Otra fórmula de captación de recursos mediante la investigación son las empresas basadas en el conocimiento, también denominadas spin-offs, de las que la Universidade participa en 12 que nacieron su propia actividad y cuya creación fomentará con el programa Rumbo EBC.

"Para el ecosistema gallego, creo que estamos donde tenemos que estar, ya que la Universidade de A Coruña es un poco más pequeña que la de Vigo y bastante más que la de Santiago", comenta Jerónimo Puertas, vicerrector de Investigación y Transferencia, sobre los ingresos generados por la investigación. "Pero eso no quiere decir que no tengamos margen de mejora, aunque los centros son ahora muy activos y el acercamiento al sector productivo es mayor que hace 10 años", señala sobre la evolución experimentada en los últimos tiempos.

La labor de investigación es desarrollada por 1.759 personas, de las que 1.633 trabajan en 119 grupos, mientras que 91 lo hacen de forma individual y 12 en unidades. Los grupos de referencia competitiva son 29 y suman 753 personas, mientras que los grupos con potencial de crecimiento son 26 y reúnen a 402 investigadores. Otros 64 grupos no se integran en estas clasificaciones y concentran a 478 personas.

Del total de los investigadores, 834 llevan a cabo su trabajo en los centros de este tipo que posee la Universidade da Coruña. "Para un investigador estar en un centro es muy bueno porque le provee de unos servicios generales y se trabaja muy bien arropado", destaca el vicerrector sobre la importancia de estas instalaciones para la actividad investigadora.

El Centro de Investigación en Tecnología de la Información y las Comunicaciones (Citic) trabaja en áreas como la Inteligencia Artificial, tecnologías cuánticas, ciencia de datos, computación de altas prestaciones, ciberseguridad y otras técnicas. El Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA) lo hace en biomedicina, nanociencia, alimentación, contaminación y salud.

El Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil (Citeec) aborda campos como construcción sostenible, transporte sostenible, medio ambiente, agua y energía, cambio climático y riesgos naturales, mientras que el Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (Citeni) opera en construcción naval, materiales y procesos industriales.

A estos centros se suman otros que se comparten con otras universidades, como el Centro de Investigación Interuniversitario en Economía y Empresa para la Sociedad (Ecobas), el Centro de Investigación Interuniversitario de los Paisajes Atlánticos Culturales (Cispac) y el Centro de Investigación Interuniversitario de Tecnología Matemática de Galicia (Citmaga).

Producción y recursos

Estos centros reúnen más del 70% de la producción científica de la Universidade da Coruña, así como el mismo volumen en la captación de recursos por transferencia de investigación. El Citic, gracias a su conexión con el potente sector de la tecnología de la información de A Coruña, es el que genera mayores ingresos de este tipo, seguido por el CICA, el Citeec y el Citeni.

A pesar de esos datos, fue el Citeec el que más proyectos y contratos llevó a cabo el año pasado, 75, seguido del Citic con 50, el CICA con 38 y el Citeni con 34, dentro de los centros exclusivamente coruñeses. En actividad científica el Citic fue con 223 el que logró más publicaciones, mientras que el CICA llegó a 198, el Citeni a 171 y el Citeec a 114. En número de tesis presentadas, el CICA lidera la clasificación con 18, por 16 del Citic, 14 del Citeec y 7 del Citeni.

En cuanto a personal, el CICA es el centro con mayor número de investigadores, 235, solo uno más que el Citic. Ya a notable distancia se sitúa el Citeec, con 151, y cerca de este el Citeni con 148. A Coruña cuenta además con 34 personas en el Ecobas, 17 en el Cispac y 15 en el Citmaga.

Ventajas

Las ventajas que proporciona el trabajo en grupos de investigación hacen que la Universidade da Coruña potencie su creación y fortalecimiento, para lo que cuenta con el programa Agrupa. También la realización de proyectos en centros de investigación favorece los buenos resultados, no solo por los recursos materiales que proporciona, sino también por la posibilidad de acceder a convocatorias de ayudas de carácter competitivo, por lo que el rectorado también impulsa la integración de los investigadores en esas instalaciones.

Sobre las investigaciones de futuro en A Coruña, Puertas menciona la iniciativa a nivel gallego para la promoción del uso del hidrógeno y destaca que en Ferrol y en la Escuela de Náutica coruñesa "hay grupos muy activos" trabajando sobre el almacenamiento de esta fuente de energía. El vicerrector señala además las posibilidades de crecimiento de la investigación en el campo audiovisual, debido a la potencia de las empresas del sector en el área de A Coruña.