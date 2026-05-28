La banda de Amy Winehouse dará vida a sus canciones en el Palacio de la Ópera el próximo 3 de octubre
La banda original de la icónica artista ofrecerá un concierto para conmemorar el 20 aniversario de 'Black to Black', su álbum más famoso. Las entradas salen a la venta este viernes 29
La banda original de Amy Winehouse ofrecerá un concierto en el Palacio de la Ópera el próximo 3 de octubre para celebrar el legado de la artista en el 20 aniversario de ‘Back to Black’, su álbum más emblemático. Liderada por el bajista Dale Davis, la formación está compuesta por los músicos que acompañaron a Amy Winehouse durante sus primeras actuaciones en los pubs londinenses hasta los grandes estadios en los que agotó entradas. Juntos dan vida a las icónicas canciones de Amy Winehouse, interpretadas tal y como ella las concibió.
Sonarán 'Back To Black', 'Frank and Lioness', 'Rehab', 'Valerie', 'Love is a losing Game', 'Tears Dry On Their Own', 'I'm No Good' y otros muchos temas que hicieron de Amy Winehouse una de las mejores artistas de su generación.
El concierto en el Palacio de la Ópera de A Coruña, el segundo del ciclo A Coruña Live Xperience by CaixaBank 2026 que organizan Cávea Producciones y Terra Music, comenzará a las 20.30 horas. Las entradas se pueden adquirirse desde este viernes 29, a partir de las 11.00 horas en Ataquilla.com y en la taquilla de la plaza de Ourense, con precios que oscilan entre los 30 y los 35 euros, más gastos.
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