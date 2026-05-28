El corte de un carril de acceso y otro de salida en Alfonso Molina ralentiza el tráfico en horas punta
La reducción a un solo vial para entrar y salir de la ciudad causa algunas retenciones de circulación
La entrada de vehículos a la ciudad por la avenida de Alfonso Molina se ve afectada estos días por el corte de un carril de acceso y otro de salida en el tramo que discurre antes del enlace con la avenida Linares Rivas, a la altura del paso de peatones regulado por semáforo, debido a las obras que se desarrollan en la zona. El cierre de estos dos viales a la circulación está provocando tráfico lento e incluso algunas retenciones en horas punta, a primera hora de la mañana y a mediodía, en coincidencia con los desplazamientos para entrar y salir del trabajo, según señala la Policía Local de A Coruña.
Está previsto que el corte de estos dos carriles se prolongue durante la próxima semana, por lo que, al quedar habilitado solo un carril para acceder y salir de la ciudad en este punto, se esperan retenciones puntuales de circulación y tráfico lento, al menos durante el tiempo en el que se desarrollen las obras.
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