Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El impacto para A Coruña del regreso del Dépor a PrimeraInyección de 40 millones de televisión para el DéporNueva normativa de playas para este veranoLa UCO entra en la sede del PSOE en FerrazMayores LGTBIQ+ comparten su historiaSanidade agiliza las altas médicas
instagramlinkedin

El corte de un carril de acceso y otro de salida en Alfonso Molina ralentiza el tráfico en horas punta

La reducción a un solo vial para entrar y salir de la ciudad causa algunas retenciones de circulación

Carril cortado por obras en Alfonso Molina.

Carril cortado por obras en Alfonso Molina. / Casteleiro

RAC

La entrada de vehículos a la ciudad por la avenida de Alfonso Molina se ve afectada estos días por el corte de un carril de acceso y otro de salida en el tramo que discurre antes del enlace con la avenida Linares Rivas, a la altura del paso de peatones regulado por semáforo, debido a las obras que se desarrollan en la zona. El cierre de estos dos viales a la circulación está provocando tráfico lento e incluso algunas retenciones en horas punta, a primera hora de la mañana y a mediodía, en coincidencia con los desplazamientos para entrar y salir del trabajo, según señala la Policía Local de A Coruña.

Está previsto que el corte de estos dos carriles se prolongue durante la próxima semana, por lo que, al quedar habilitado solo un carril para acceder y salir de la ciudad en este punto, se esperan retenciones puntuales de circulación y tráfico lento, al menos durante el tiempo en el que se desarrollen las obras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La churrería más inclusiva de A Coruña cumple 55 años: 'Mis primeros churros sin gluten daban pena
  2. La Justicia respalda que el Concello de A Coruña cerrase un bar de la calle Sol que tenía el sonómetro trucado
  3. Paco Viturro (87 años): 'Na miña residencia teño un trato magnífico, pero a oferta de prazas é pequena, non cubre o que se necesita
  4. El aeropuerto de A Coruña responde con solvencia al cierre de Santiago y reabre el debate sobre sus mejoras
  5. Ya es oficial: adiós a los ciclistas en los arcenes de A Coruña con la nueva regulación vial
  6. Ya es oficial: el Concello de A Coruña dará ocho días para desalojar al asador de pollos y la podóloga de la atalaya de la plaza de España
  7. Peruleiro, la resistencia de un antiguo núcleo rural que abraza Riazor: 'Siempre fue un barrio de gente trabajadora
  8. Las parrochas de la Taberna do Campo, la mejor tapa de A Coruña: '¿Qué hay más coruñés que San Juan, la cervecita y la sardina?

El corte de un carril de acceso y otro de salida en Alfonso Molina ralentiza el tráfico en horas punta

El corte de un carril de acceso y otro de salida en Alfonso Molina ralentiza el tráfico en horas punta

La banda de Amy Winehouse dará vida a sus canciones en el Palacio de la Ópera el próximo 3 de octubre

La banda de Amy Winehouse dará vida a sus canciones en el Palacio de la Ópera el próximo 3 de octubre

A Coruña disfrutará del "efecto vitrina" con el ascenso del Deportivo

A Coruña disfrutará del "efecto vitrina" con el ascenso del Deportivo

Multas de hasta 3.000 euros por incumplir la nueva ordenanza de playas de A Coruña: estas son las sanciones

Multas de hasta 3.000 euros por incumplir la nueva ordenanza de playas de A Coruña: estas son las sanciones

Nueva apertura de la cadena B&B Hotels a cinco minutos de Alvedro

Nueva apertura de la cadena B&B Hotels a cinco minutos de Alvedro

El gran adiós de Megadeth pasa por el Coliseum de A Coruña

El gran adiós de Megadeth pasa por el Coliseum de A Coruña

¿Qué hacer hoy en A Coruña? La agenda de ocio y cultura de este jueves 28

¿Qué hacer hoy en A Coruña? La agenda de ocio y cultura de este jueves 28

Rescatando la memoria del colectivo LGTBIQ+ en A Coruña: "Lucho por ellos, para que no pasen lo que yo pasé"

Rescatando la memoria del colectivo LGTBIQ+ en A Coruña: "Lucho por ellos, para que no pasen lo que yo pasé"
Tracking Pixel Contents