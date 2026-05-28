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A Coruña disfrutará del "efecto vitrina" con el ascenso del Deportivo

La ciudad ganará visibilidad a nivel nacional e internacional con el equipo en Primera División

Aficionados del Dépor en la zona de Riazor

Aficionados del Dépor en la zona de Riazor / Gus de la Paz

Ana Carro

A Coruña

El gran valor del Deportivo está en el arraigo que mantiene entre la afición y los seguidores del fútbol, tanto dentro como fuera de España. Mavi Lezcano, profesora de Turismo en la Universidade da Coruña (UDC), que se encuentra estos días en Portugal en un encuentro Erasmus, coincidió con un profesor de Hungría que cuando supo que ella venía de la UDC, solo pudo decir: "El Deportivo acaba de ascender". "Yo le pregunté cómo lo sabía y me dijo que el Dépor era muy conocido", confiesa, a la vez que recuerda la importancia que tuvieron "aquellos años de SúperDépor y de su paso por la Champions".

Juan Manuel Sánchez Quinzá-Torroja, profesor titular del Departamento de Economía de la UDC, habla del "efecto vitrina", es decir, la enorme visibilidad mediática que ganará la ciudad cada semana en televisión y medios nacionales, equivalente a una campaña publicitaria millonaria para la marca A Coruña.

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El presidente de Hospeco, Agustín Collazos, reconoce que hay un impacto interesante, que es el de "esas aficiones que vienen a la ciudad a ver el partido y luego pueden ayudar a generar más clientes de futuro" al compartir su experiencia en A Coruña. "El Deportivo se convierte en nuestro segundo faro tras la Torre de Hércules. Esto va a atraer a gente, así que son grandes noticias para el sector hotelero, hostelero y para el comercio", concluye.

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