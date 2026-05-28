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Un equipo de la UDC promueve una investigación sobre la prevención de pandemias desde el comportamiento humano

El rectorado de la Universidade señala que el caso del Hondius pone de manifiesto la relevancia de impulsar investigaciones desde diferentes perspectivas

Equipo de la UDC que investiga el caso

Equipo de la UDC que investiga el caso / LOC

EP

Un equipo de la Universidade da Coruña (UDC) promueve una investigacion sobre la prevención de futuras pandemias desde el comportamiento humano, según informa el rectorado.

Este trabajo se formaliza dentro del marco del proyecto europeo ZOE, que analiza cómo la degradación ambiental y las acciones humanas favorecen la aparición de zoonosis, enfermedades que pasan de animales a humanos.

En concreto, personal investigador de la UDC estudia en Europa y Latinoamérica los factores sociales, culturales y ecológicos que incrementan el riesgo de brotes.

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La iniciativa apuesta por el enfoque One Health, que integra salud humana, animal y ambiental para fortalecer la prevención global, precisa el rectorado que señala que el caso del Hondius, "un claro ejemplo de zoonosis, pone de manifiesto, una vez más, la relevancia de impulsar investigaciones en esta línea desde diferentes perspectivas".

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