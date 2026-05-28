El Festival Intercentros bate récords solidarios y recauda más de 27.000 euros en el Coliseum de A Coruña

El XXIV Festival Intercentros volvió a convertir el Coliseum de A Coruña en un gran escenario de solidaridad, música y participación juvenil. La gala celebrada el pasado 13 de marzo alcanzó las "mejores cifras en años", tanto en recaudación económica como en implicación de estudiantes y público, con 27.290 euros destinados a las entidades Adaceco y Boanoite, además de recoger dos toneladas y media de alimentos para apoyar el funcionamiento del albergue y comedor social que gestiona Boanoite. La recaudación económica se repartió entre ambas organizaciones según los porcentajes pactados previamente.

El Festival Intercentros destinará la próxima edición a apoyar a Aspace y Cáritas. Según explican, la elección responde tanto al trabajo social que desarrollan ambas entidades como al hecho de que fueron las organizaciones afectadas por la edición de 2020, marcada por las restricciones de la pandemia. Aquel año, la gala tuvo que celebrarse casi un año después y en el teatro Colón, en lugar del Coliseum.

Uno de los grandes hitos de la edición de este año fue la participación de cerca de 1.300 alumnos de centros educativos de toda la ciudad, la cifra más alta registrada por el festival. Los estudiantes se subieron al escenario en una gala que logró llenar el Coliseum y crear un ambiente marcado por la convivencia, la música y el compromiso solidario.

25 aniversario

La organización destacó las "muy buenas sensaciones" que dejó esta última edición, que ya sirve de impulso para preparar el XXV aniversario del Festival Intercentros. La próxima edición, prevista para 2027, celebrará las "bodas de plata" de una iniciativa que nació en 2002 y que se ha consolidado como una de las grandes citas solidarias y educativas de la ciudad coruñesa.

Con motivo de este aniversario, la organización prevé reunir también a antiguos participantes del festival, muchos de ellos ya incorporados al mundo profesional e incluso con hijos que comienzan ahora a formar parte de esta actividad.

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Tras el cierre de esta edición, la organización afronta ahora el parón de verano antes de retomar la actividad a finales de septiembre con la presentación oficial del programa del XXV aniversario. Los responsables del festival confían en que A Coruña vuelva a responder "a la llamada de la solidaridad".