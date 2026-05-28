Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El impacto para A Coruña del regreso del Dépor a PrimeraInyección de 40 millones de televisión para el DéporNueva normativa de playas para este veranoLa UCO entra en la sede del PSOE en FerrazMayores LGTBIQ+ comparten su historiaSanidade agiliza las altas médicas
instagramlinkedin

El Festival Intercentros bate récords solidarios y recauda más de 27.000 euros en el Coliseum de A Coruña

La gala de 2026 reunió a cerca de 1.300 alumnos de toda A Coruña, llenó el recinto y entregó dos toneladas y media de alimentos para apoyar a Boanoite y Adaceco

La entrega de las cifras oficiales de lo recaudado en la gala Intercentros 2026 del Coliseum

La entrega de las cifras oficiales de lo recaudado en la gala Intercentros 2026 del Coliseum / Casteleiro

RAC

A Coruña

El XXIV Festival Intercentros volvió a convertir el Coliseum de A Coruña en un gran escenario de solidaridad, música y participación juvenil. La gala celebrada el pasado 13 de marzo alcanzó las "mejores cifras en años", tanto en recaudación económica como en implicación de estudiantes y público, con 27.290 euros destinados a las entidades Adaceco y Boanoite, además de recoger dos toneladas y media de alimentos para apoyar el funcionamiento del albergue y comedor social que gestiona Boanoite. La recaudación económica se repartió entre ambas organizaciones según los porcentajes pactados previamente.

El Festival Intercentros destinará la próxima edición a apoyar a Aspace y Cáritas. Según explican, la elección responde tanto al trabajo social que desarrollan ambas entidades como al hecho de que fueron las organizaciones afectadas por la edición de 2020, marcada por las restricciones de la pandemia. Aquel año, la gala tuvo que celebrarse casi un año después y en el teatro Colón, en lugar del Coliseum.

Uno de los grandes hitos de la edición de este año fue la participación de cerca de 1.300 alumnos de centros educativos de toda la ciudad, la cifra más alta registrada por el festival. Los estudiantes se subieron al escenario en una gala que logró llenar el Coliseum y crear un ambiente marcado por la convivencia, la música y el compromiso solidario.

25 aniversario

La organización destacó las "muy buenas sensaciones" que dejó esta última edición, que ya sirve de impulso para preparar el XXV aniversario del Festival Intercentros. La próxima edición, prevista para 2027, celebrará las "bodas de plata" de una iniciativa que nació en 2002 y que se ha consolidado como una de las grandes citas solidarias y educativas de la ciudad coruñesa.

Con motivo de este aniversario, la organización prevé reunir también a antiguos participantes del festival, muchos de ellos ya incorporados al mundo profesional e incluso con hijos que comienzan ahora a formar parte de esta actividad.

Noticias relacionadas

Tras el cierre de esta edición, la organización afronta ahora el parón de verano antes de retomar la actividad a finales de septiembre con la presentación oficial del programa del XXV aniversario. Los responsables del festival confían en que A Coruña vuelva a responder "a la llamada de la solidaridad".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La churrería más inclusiva de A Coruña cumple 55 años: 'Mis primeros churros sin gluten daban pena
  2. La Justicia respalda que el Concello de A Coruña cerrase un bar de la calle Sol que tenía el sonómetro trucado
  3. Paco Viturro (87 años): 'Na miña residencia teño un trato magnífico, pero a oferta de prazas é pequena, non cubre o que se necesita
  4. El aeropuerto de A Coruña responde con solvencia al cierre de Santiago y reabre el debate sobre sus mejoras
  5. Ya es oficial: adiós a los ciclistas en los arcenes de A Coruña con la nueva regulación vial
  6. Ya es oficial: el Concello de A Coruña dará ocho días para desalojar al asador de pollos y la podóloga de la atalaya de la plaza de España
  7. Peruleiro, la resistencia de un antiguo núcleo rural que abraza Riazor: 'Siempre fue un barrio de gente trabajadora
  8. Las parrochas de la Taberna do Campo, la mejor tapa de A Coruña: '¿Qué hay más coruñés que San Juan, la cervecita y la sardina?

El Festival Intercentros bate récords solidarios y recauda más de 27.000 euros en el Coliseum de A Coruña

La periodista María Guerra presenta 'Señoras y Señoras' con Mariola Cubells en A Coruña: "El Colón es como el estadio de Riazor para nosotras"

Invictus, un programa para combatir el aislamiento juvenil en A Coruña

Invictus, un programa para combatir el aislamiento juvenil en A Coruña

Las Capote

Inés Rey pide a Aena que ejecute la ampliación de la pista de Alvedro: "Es algo urgente y necesario"

Inés Rey pide a Aena que ejecute la ampliación de la pista de Alvedro: "Es algo urgente y necesario"

Un equipo de la UDC promueve una investigación sobre la prevención de pandemias desde el comportamiento humano

Un equipo de la UDC promueve una investigación sobre la prevención de pandemias desde el comportamiento humano

Últimos apuntes, cafés y nervios de madrugada: así viven los estudiantes de A Coruña la cuenta atrás para la Selectividad

Últimos apuntes, cafés y nervios de madrugada: así viven los estudiantes de A Coruña la cuenta atrás para la Selectividad

Marlon se suma al cartel del Recorda Fest, que se celebra en septiembre en A Coruña

Marlon se suma al cartel del Recorda Fest, que se celebra en septiembre en A Coruña
Tracking Pixel Contents