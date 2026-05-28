El festival Mar de Mares celebra su XIII edición con más de 20 actividades gratuitas

El festival Mar de Mares revela la programación para su XIII edición, que celebrará del 4 al 18 de junio, bajo el lema Cultura que nace del océano. El evento, organizado por la asociación Redes de Sal con el respaldo del Concello, se compone de más 20 actividades gratuitas, entre las que destacan una exposición fotográfica de Xurxo Lobato, un encuentro con las autoras Nerea Pallares y Cynthia Menéndez, y con el escritor y periodista Arturo Lezcano, además de acciones como la limpieza de fondos marinos, apadrinada este año por el campeón nacional y europeo de paddle surf, Guille Carracedo. El mercado Mar de Mares, uno de los reclamos del festival, regresa este año a su emplazamiento en O Parrote los días 6 y 7 de junio con música en directo, showcooking y puntos de venta.

Entre las más de 20 actividades programadas, el público asistente que se inscriban de forma gratuita podrán disfrutar de propuestas como visitas a la Lonja coruñesa, al Instituto Oceanográfico y a la torre de control marítimo; paseos por el puerto; avistamiento de aves y, como novedad para esta edición, una sesión de yoga frente al mar. También se celebrará nuevamente el IV Foro Azul, que reunirá a expertos en economía, industria y empresas relacionadas con el mar. Toda la programación puede encontrarse en la página web del festival.

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“En estos trece años más de 300.000 personas disfrutaron de las actividades de este evento, que se consolida como un referente de divulgación y sensibilización sobre el mar en el noroeste de la Península. Este festival es un espacio de encuentro en torno al mar y su influencia en la ciudad desde muy distintos aspectos: la cultura, la economía, la conservación del litoral, la biodiversidad, la ciencia o la gastronomía”, añadió la concelleira de Medio Ambiente de A Coruña, Yoya Neira, durante la presentación del cartel.