¿Qué hacer hoy en A Coruña? La agenda de ocio y cultura de este jueves 28
Conciertos, comedia, charlas... Te proponemos 6 citas de ocio y cultura para que disfrutes de este jueves en A Coruña
Concierto de una banda de rock y blues
La sala Mardi Gras acoge la actuación de David El Cuerdas & K’Landrakers, una banda gallega de blues y rock and roll. El trío está formado por David El Cuerdas, Juan Aparicio y Julius Bordigoni.
21.30 horas. Sala Mardi Gras (Travesía de la Torre, 8).
Presentación de un libro sobre un secreto
Fernando Hernández González, escritor y policía, presenta su tercera novela, Conmigo muere tu secreto, que trata la historia de un anciano que confiesa el secreto que oprime su conciencia desde 1991.
17.00 horas. Librería Nobel (Padre Feijoo, 1).
Charla sobre la A Coruña antigua en fotos
José Carlos Alonso dará una conferencia sobre Germán Cruz, un fotógrafo coruñés que retrató la ciudad en los años 60 y 70, retratando incluso lugares desaparecidos. Su hijo, que estará en la charla, recuperó su trabajo,
20.00 horas. Portas Ártabras (Rúa Sinagoga, 22).
El humorista Moncho Borrajo presenta novela
El humorista Moncho Borrajo estará en la sede de la ONCE para presentar A Lúa din que non chora, ganador del premio Fernando Arenas Quintela. Estará acompañado del exalcalde Francisco Vázquez, presidente del jurado.
20.00 horas. Delegación territorial de la ONCE (Cantón Grande, 3).
Noche de comedia en Don Giorgio
El Feroz Comedy Club presenta su show de stand up llamado Comedia Ambulante. En esta ocasión cuenta con lo mejor de los monólogos de los cómicos Kari Carbone, Bruneti e Infamous Castro.
21.30 horas. Don Giorgio (Magistrado Manuel Artime, 22c).
Conferencia para poder entender la IA
Laura Castro, profesora de la UDC, dará una charla titulada Intelixencia Artificial: adaptarse ou ...?, que intentará dar una explicación a los asistentes sobre la Inteligencia Artificial (IA) de manera accesible.
19.30 horas. AC Alexandre Bóveda (San Andrés, 36).
- Ya es oficial: el Concello de A Coruña dará ocho días para desalojar al asador de pollos y la podóloga de la atalaya de la plaza de España
- La churrería más inclusiva de A Coruña cumple 55 años: 'Mis primeros churros sin gluten daban pena
- La Justicia respalda que el Concello de A Coruña cerrase un bar de la calle Sol que tenía el sonómetro trucado
- Paco Viturro (87 años): 'Na miña residencia teño un trato magnífico, pero a oferta de prazas é pequena, non cubre o que se necesita
- El aeropuerto de A Coruña responde con solvencia al cierre de Santiago y reabre el debate sobre sus mejoras
- Ya es oficial: adiós a los ciclistas en los arcenes de A Coruña con la nueva regulación vial
- Lidl comprará por 317.000 euros al Concello de A Coruña la parcela que le falta para construir su nuevo supermercado en Visma
- La histórica panadería de A Coruña que nació tras la Guerra Civil en el mercado de San Agustín: 'Los clientes vienen por la mercancía, pero también por ti