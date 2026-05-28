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¿Qué hacer hoy en A Coruña? La agenda de ocio y cultura de este jueves 28

Conciertos, comedia, charlas... Te proponemos 6 citas de ocio y cultura para que disfrutes de este jueves en A Coruña

Miguel Bruneti, Matías Cubilla y Chusco Somoza, de Feroz Comedy Club.

Miguel Bruneti, Matías Cubilla y Chusco Somoza, de Feroz Comedy Club. / CARLOS PARDELLAS

RAC

A Coruña

Concierto de una banda de rock y blues

La sala Mardi Gras acoge la actuación de David El Cuerdas & K’Landrakers, una banda gallega de blues y rock and roll. El trío está formado por David El Cuerdas, Juan Aparicio y Julius Bordigoni.

21.30 horas. Sala Mardi Gras (Travesía de la Torre, 8).

Presentación de un libro sobre un secreto

Fernando Hernández González, escritor y policía, presenta su tercera novela, Conmigo muere tu secreto, que trata la historia de un anciano que confiesa el secreto que oprime su conciencia desde 1991.

17.00 horas. Librería Nobel (Padre Feijoo, 1).

Charla sobre la A Coruña antigua en fotos

José Carlos Alonso dará una conferencia sobre Germán Cruz, un fotógrafo coruñés que retrató la ciudad en los años 60 y 70, retratando incluso lugares desaparecidos. Su hijo, que estará en la charla, recuperó su trabajo,

20.00 horas. Portas Ártabras (Rúa Sinagoga, 22).

El humorista Moncho Borrajo presenta novela

El humorista Moncho Borrajo estará en la sede de la ONCE para presentar A Lúa din que non chora, ganador del premio Fernando Arenas Quintela. Estará acompañado del exalcalde Francisco Vázquez, presidente del jurado.

20.00 horas. Delegación territorial de la ONCE (Cantón Grande, 3).

Noche de comedia en Don Giorgio

El Feroz Comedy Club presenta su show de stand up llamado Comedia Ambulante. En esta ocasión cuenta con lo mejor de los monólogos de los cómicos Kari Carbone, Bruneti e Infamous Castro.

21.30 horas. Don Giorgio (Magistrado Manuel Artime, 22c).

Conferencia para poder entender la IA

Laura Castro, profesora de la UDC, dará una charla titulada Intelixencia Artificial: adaptarse ou ...?, que intentará dar una explicación a los asistentes sobre la Inteligencia Artificial (IA) de manera accesible.

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19.30 horas. AC Alexandre Bóveda (San Andrés, 36).

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