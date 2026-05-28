Inés Rey pide a Aena que ejecute la ampliación de la pista de Alvedro: "Es algo urgente y necesario"

El aeropuerto de Alvedro recuperó este jueves su actividad habitual tras 35 días absorbiendo los vuelos de Lavacolla, que estuvo cerrado por obras. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, manifestó que el aeródromo coruñés demostró que "tiene capacidad para absorber más tráfico". Por ello, pide a Aena "que acometa ya la ampliación de la pista, es algo necesario y urgente".

El gestor aeroportuario reserva 50 millones de euros para Alvedro en su plan de inversiones para el quinquenio 2027-2031. Con ellos, acometerá la ampliación de la zona de embarque, de la sala de recogida de equipajes y del espacio del filtro de seguridad, tres de las cuatro áreas que deben emplear los pasajeros.

Rey señaló que, una vez se amplíe la pista, el Concello "será capaz de atraer más rutas". Su intención es firmar contratos "con carácter plurianual" para dar "estabilidad" al aeropuerto.

Además, la regidora pide que "exista una periodicidad en las reuniones" del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia. "Me ofrezco a hacer un frente común para que los tres aeropuertos gallegos sean competitivos, no entre ellos sino a nivel global", expuso, y defendió la idea de que "no se prime a un aeropuerto sobre otros y se coordine el mapa de líneas" estudiando los destinos con más demanda y así "evitar rutas repetidas". "Hay que sentarse a hablar de la coordinación", reclamó.

El foco, en la movilidad metropolitana

El adiós de los vuelos de Lavacolla hace que los taxistas de A Coruña ya no puedan trabajar por libre en la zona del aeropuerto. Deberán volver a limitarse a cinco taxis de A Coruña en la fila y otros 30 de reserva. "La fórmula que se demanda es un servicio eficaz, efectivo y que supere esos marcos geográficos y administrativos que no casan con la realidad de la gente de A Coruña y su área metropolitana. No vivimos aislados. Vivimos en una realidad metropolitana en la que somos más de 400.000 habitantes y nos movemos de una forma permeable entre concellos", explicó.

La alcaldesa pidió a la Xunta que se tome "en serio la movilidad metropolitana" y que haga "una autoridad metropolitana del transporte ahora que va a empezar a funcionar la intermodal".

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Ante estas críticas, el PP recuerda a Rey que "tiene el bus urbano sin contrato desde hace un año y medio privando a los coruñeses de mejoras e inversiones". "Tampoco ha hecho nada para reclamar al Gobierno del Estado los retrasos en Alfonso Molina y no sabemos nada de la Cuarta Ronda, Vial 18 o A Pasaxe", apunta. Los populares lamentan también la pérdida "de conexiones desde Alvedro con Londres Heathrow y Gatwick, Paris, Sevilla, Valencia, Málaga y Bilbao".