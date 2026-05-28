Invictus, un programa para combatir el aislamiento juvenil en A Coruña

Las fundaciones María José Jove e Iberdrola, con la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña a través de la Fundación Emalcsa, ponen en marcha Invictus, un programa dirigido a jóvenes con problemas de salud mental cuyo principal objetivo es crear redes de apoyo a través de actividades de ocio que contribuyan a mitigar su aislamiento social y favorecer su recuperación.

Este nuevo programa nace como continuidad natural de las iniciativas Norte y Pares -desarrolladas también por la Fundación María José Jove en alianza con el Ayuntamiento coruñés y la Asociación Participa para la Inclusión Social-, y que están dirigidas igualmente a jóvenes de entre 14 y 20 años que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Todas las personas participantes son derivadas desde los servicios de salud mental, servicios sociales municipales y departamentos de orientación escolar.

“Con este nuevo programa queremos subrayar la importancia de generar espacios donde los jóvenes puedan sentirse parte de algo, crear vínculos y recuperar la confianza en sí mismos y en los demás”, expuso la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove.

Para Teresa Rodríguez de Tembleque, directora de Acción Social de la Fundación Iberdrola, estos programas son "herramientas de apoyo para fomentar la inclusión social y mejorar la calidad de vida en la infancia y la juventud en situaciones de vulnerabilidad".

Invictus, que arranca en A Coruña con 60 plazas, propone una metodología innovadora basada en el trabajo grupal y la participación comunitaria. Frente a modelos centrados de manera exclusiva en la atención individual, el programa apuesta por un enfoque participativo en el que los propios jóvenes eligen semanalmente actividades sociales, culturales, deportivas y comunitarias en su entorno más cercano.

La intervención se articula mediante Planes. Se trata de sesiones guiadas y progresivamente autogestionadas por los propios participantes. En concreto, están pensadas para fortalecer sus habilidades de relación interpersonal, promover vínculos positivos entre iguales y mejorar su ajuste social y emocional. Estas actividades se desarrollarán de forma continuada a lo largo del año en distintos espacios comunitarios y recursos municipales normalizados.

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El programa comienza de dos ciclos de actividades: de abril a julio y de septiembre a noviembre, con 12 planes por ciclo y tres actividades adicionales. Está previsto que se lleve a cabo también en la ciudad de Pontevedra a partir del mes de septiembre.