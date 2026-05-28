María Jesús Cerecedo, médica de Atención Primaria de A Coruña: "Ante la sospecha, preguntar a un paciente en consulta si ha pensado en el suicidio es imprescindible"

"El suicidio es un tema que hay que poner encima de la mesa. De una manera delicada, pero hay que poder hablar de ello", resalta la doctora María Jesús Cerecedo, médica de Atención Primaria, integrante del grupo de Salud Mental de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria y referente de esa misma área en la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec), al frente del comité organizador de las XXVIII Xornadas Agamfec. Una de las grandes citas de la Atención Primaria gallega que, entre este viernes y sábado, y bajo el lema O desafío de seguir coidando, reunirá en el Rectorado de la Universidade da Coruña a especialistas de toda Galicia para abordar algunos de los principales retos del primer nivel asistencial de la sanidad. Entre ellos, la "pandemia" del suicidio [las personas en riesgo pueden llamar al 112 y al 061,y tienen a su disposición, también, la línea de atención 024 y el Teléfono de la Esperanza (717 003 717 y 981 519 200)].

"A las consultas de Atención Primaria nos llegan pacientes con síntomas físicos, pero también con malestares de la vida cotidiana. Los problemas laborales, de sobrecarga, de relación de pareja... Todo eso suma, suma, suma... Y, muchas veces, acaba siendo un potente estresor que termina desencadenando problemáticas de otro tipo"

"A las consultas de Atención Primaria nos llegan pacientes con síntomas físicos, pero también con malestares de la vida cotidiana. Los problemas laborales, de sobrecarga, de relación de pareja... Todo eso suma, suma, suma... Y, muchas veces, acaba siendo un potente estresor que termina desencadenando problemáticas de otro tipo. Creo que nuestra posición, como profesionales, es muy generosa porque, de alguna manera, estamos como muy cercanos. Cierto es que tenemos muy poco tiempo para ver a nuestros pacientes, no obstante, hay mucha cotidianidad. Al médico de familia se acude con relativa frecuencia si se tiene algún tipo de problema, y eso hace que para nosotros sea más factible el percibir cambios en nuestros pacientes y el que, en algún momento, alguno de ellos se pueda 'desplomar' y pueda 'saltar', o soltar determinadas frases, que nos hagan pensar: 'Hemos de buscar. Hay que detectar. Vamos a preguntar", expone la doctora Cerecedo, quien subraya la importancia de plantear directamente a esos pacientes si, en algún momento, han tenido ideación suicida.

La doctora María Jesús Cerecedo, en su consulta del centro de salud Santa Cruz de Oleiros. / Gus de la Paz

Proyección del documental 'Expedición mental' de Rubén Riós

"Ante la sospecha, no solo es necesario hacerlo, sino que es imprescindible porque, muchas veces, el hecho de poder hablar de este problema en medio de una consulta clínica lo 'desactiva' de alguna manera. En torno al suicidio hay un efecto tabú a todos los niveles. También familiar. Sin embargo, cuando en la consulta se le pregunta directamente a un paciente si ha pensado, en alguna ocasión, en la posibilidad de quitarse la vida, se empieza a hablar de otra manera. Y, a la persona que está en esa situación de dolor intenso, muchas veces, le da sosiego y ese punto de enganche de decir: 'Aquí puedo hablar de lo que me sucede'", destaca la presidenta del comité organizador de las XXVIII Xornadas Agamfec, acerca de un "problema de salud pública" que centrará una de las mesas redondas de este viernes por la tarde, a la que seguirá la proyección de la película Expedición mental, del cineasta Rubén Riós. Un recorrido por el Camino de Santiago, protagonizado por personas que han tenido problemas de salud mental y expertos en Psiquiatría y Psicología, y que también visibiliza el suicidio. Esta actividad, abierta a la ciudadanía en general, arrancará a las 19.15 horas.

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"Cuando en la consulta se le pregunta directamente a un paciente si ha pensado, en alguna ocasión, en la posibilidad de quitarse la vida, se empieza a hablar de otra manera. Y, a la persona que está en esa situación de dolor intenso, muchas veces, le da sosiego y ese punto de enganche de decir: 'Aquí puedo hablar de lo que me sucede"

Infecciones de transmisión sexual, IA como apoyo y atención en el rural

El suicidio será uno de los temas sobre el que pivotará esta cumbre de la Atención Primaria gallega, donde, además, se tratarán otros "desafíos" a los que se enfrentan los profesionales del primer nivel asistencial de la sanidad, como la prevención y la detección precoz de las infecciones de transmisión sexual (ITS); la inteligencia artificial (IA) como ayuda en la práctica diaria; la atención en el rural; los incidentes con múltiples víctimas; y los partos extramuros, entre otros.