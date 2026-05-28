Marlon se suma al cartel del Recorda Fest, que se celebra en septiembre en A Coruña

El Recorda Fest continúa creciendo e incorpora a su cartel a un nuevo artista: Marlon. La banda de pop-rock se suma a los ya confirmados Beret, Cali y el Dandee, Juan Magán, La M.O.D.A., Taburete, Hey Kid, Hydn, Inazio, Mafalda Cardenal y Pavlenha.

Los días 4 y 5 de septiembre el festival volverá a llenar el Muelle de Batería con una programación que contará con grandes nombres del panorama nacional. Los abonos, a falta del anuncio de otros artistas, están a la venta en www.recordafest.es con un precio de 55 euros.

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La banda promete un espectáculo lleno de amor, buen rollo y rock&roll, con himnos que el público podrá cantar a pleno pulmón. El grupo asturiano se caracteriza por ofrecer una puesta en escena llena de fuerza y con una frescura y energía que lo hacen conectar con públicos de todas las edades.