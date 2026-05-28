Nueva apertura de la cadena B&B Hotels a cinco minutos de Alvedro
El nuevo establecimiento, situado en Vilaboa, cuenta con 74 habitaciones y ofrece una propuesta de 'smart simplicity' para el cliente
El grupo B&B Hotels ha inaugurado un nuevo establecimiento a menos de cinco minutos del aeropuerto de Alvedro, situado en Vilaboa (Culleredo), con fácil acceso a A Coruña y a los concellos del área, y próximo a los principales polos empresariales y centros corporativos, como el de Inditex en Sabón, además de cercano a playas y otros destinos turísticos. “A Coruña y su entorno representan un enclave especialmente relevante para la cadena por su combinación de conectividad aérea, actividad económica, proximidad a centros empresariales y atractivo turístico vinculado a la ría, las playas y la oferta urbana y gastronómica de la ciudad”, destaca la compañía.
El nuevo B&B Hotel A Coruña Aeropuerto cuenta con 74 habitaciones y ofrece una propuesta basada en ‘smart simplicity’, que apuesta por espacios funcionales, diseño cuidado, servicios esenciales e innovación para completar la experiencia del cliente. Entre sus servicios, destacan habitaciones luminosas y climatizadas, aparcamiento gratuito, café y té gratuitos durante todo el día y política ‘pet friendly’.
Con esta nueva apertura, la compañía hotelera refuerza su estrategia en Galicia, donde ya cuenta con establecimientos en Santiago de Compostela y Vigo. En total, la compañía dispone de 68 hoteles en España, que se suman a los 19 operativos en Portugal, y está presente en 19 países con más de 940 establecimientos. La nueva incorporación permite avanzar en una hoja de ruta que busca aproximarse a los 200 hoteles en España y Portugal en los próximos cinco años.
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