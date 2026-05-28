Reacciones al primer verano con nuevas multas en las playas de A Coruña: "A la gente tienes que irle al bolsillo o no aprende"

Los arenales de A Coruña aumentan su población con la llegada del buen tiempo y la regulación específica de playas, en vigor desde el pasado octubre, se aplica por primera vez en verano. La normativa municipal regula el uso de altavoces o radios y los geles o champús en las duchas públicas, sanciona la nicotina en espacios sin humos y multa a los nadadores que no abandonen el agua con bandera roja izada, entre otras medidas. A pie de playa y en la arena, las opiniones generales aprueban las medidas, aunque ciertos puntos levantan crítica.

Las infracciones leves se sancionarán con hasta 750 euros y se incluyen como tal el uso molesto de altavoces o aparatos de sonido, la presencia de animales domésticos en lugares no habilitados o hacer necesidades en la zona de baño. Tampoco se permite el uso de champús y geles o el abandono de restos en el arenal.

"La gente viene a disfrutar de la playa. Se te pone uno al lado con un altavoz y otro delante, estás en la toalla y parece que estás en estéreo. Al final, a la gente tienes que irle al bolsillo o no aprende, y todavía así costará. Funcionará, pero si multan de verdad", expone Rubén Soria, que disfrutaba de la playa este jueves con su familia y quien duda de "si bastarán" las cuantías de las sanciones.

"No hay necesidad de multar por eso. Si los altavoces se utilizan sin molestar, ¿no los puedes poner? Me parece demasiado. Esto es un espacio público", opina Jesús Cadenas, un turista de Huelva que se estrenaba en la playa de Riazor. Otra bañista, Andrea Rodríguez, calificó como "demasiado" el coste de la sanción por el uso de altavoces o radios. "No es para tanto, es que si es así siempre se va a molestar", resume.

Apoyo general y pedir civismo

A la salida de la playa, Fernando Vicente Smith suscribió con un "sí" todas las medidas sancionadas por la nueva normativa, aunque encontró un "ligero exceso" en algunas, como las referidas a la prohibición de fumar en áreas no señaladas o el uso de champús en las duchas. "Si la música no está muy alta tampoco veo la multa. El resto de sanciones, la verdad, las veo correctas. Hay que comportarse", explicó.

El bañista de Riazor, Fernando Vicente Smith. / GUS DE LA PAZ

"La gente de todas las clases y de todas las edades puede molestar. Me parece bien que multen a la gente por hacer sus necesidades o no cuiden las duchas, las zonas de baño. Son espacios públicos, ha de haber un cuidado especial por el bien de todos", Jose Luis López, encontró excesivas las multas a los pescadores, que pueden ser graves si pescan fuera de horario, ya que él practica de vez en cuando.

Para Victoria Pereira, muchos de los elementos a los que se refiere la nueva normativa son "de sentido común" y "nada extraño en un comportamiento cívico, más en un espacio público". Defiende las sanciones, aunque justifica con más énfasis las referidas a defecar en el área de baño o usar champú en las duchas, "por ecologismo y por convivencia, esto es lo mínimo".

Fumar es una infracción grave: hasta 1.500 euros

La normativa que se aplica este verano en las playas de A Coruña considera una infracción grave fumar tanto tabaco como productos con nicotina en un espacio sin humo. Las sanciones para estas faltas oscilan de los 751 a los 1.500 euros. En esa misma horquilla se encuentra el mal uso de los contenedores al desechar vidrio, metal o elementos cortantes, el deterioro de instalaciones o la desobediencia a una autoridad que solicite salir del mar con la bandera roja izada.

Moisés Garcés, bañista en Riazor, señaló que "se ve que las sanciones llegan para que la gente se comporte". Para él, la situación con las personas fumadoras está bien, porque "si tienen una zona, que usen la zona y no se pongan donde quieran".

Elba Núñez, Rocío García y Mateo Osende descansaban sobre el arenal de Riazor ajenos a la normativa y sus sanciones. "Multar con 750 euros por un altavoz, pero a que a volume? Hai un límite? Como se supera? Falta saber esas cousas para ver se a multa é correcta", reaccionó Núñez ante la noticia.

"Non ten sentido multar por fumar se estamos ao aire libre nun espazo tan aberto. E no caso dos vapers con nicotina, quen vai comprobar que os vapers levan nicotina? Van ir un por un? É absurdo", reiteró Núñez. Su compañera, Rocío García, apuntó que como fumadora ve bien "certos límites". Non ten sentido deixar restos de tabaco na praia, hai que ter responsabilidade e máis se hai nenos arredor", afirmó.

Rubén Soria y Sara Rodríguez posan con su familia en Riazor. / GUS DE LA PAZ

"Nadie tiene que pagar por tu rescate porque a ti te ha dado la gana de no obedecer al socorrista y de bañarte con bandera roja. Además, pones en riesgo a un socorrista que no tiene que jugársela así. Suscribo esta sanción y poco me parece, de hecho, pediría más", afirma Soria.

Sanciones muy graves a motos de agua o surfistas

En el apartado de infracciones muy graves, de 1.501 a 3.000 euros, la ordenanza destaca la desobediencia a normativa municipal expresa o urgente, la organización de actividades sin autorización o la práctica de deportes náuticos en las zonas de baño o a menos de 200 metros de la costa.

"Una cosa es una moto de agua y otra cosa es una tabla de surf. Esto es una playa, existe el deporte acuático y se supone que el deporte es una práctica positiva. Debe haber más libertad", dice Jesús Cadenas, turista en A Coruña.

"Perdí a un amigo hace unos años debido a un accidente de mar, en una playa de las Rías Baixas, porque una embarcación entró en la zona de baño y lo atropelló. Entonces, veo muy positivo sancionar cuando motos de agua y cosas similares se acercan al bañista", indicó Pereira.

"La multa a los surfistas es excesiva, se confunden cosas. Una cosa es el uso recreativo en verano, otra cosa las motos de agua", resolvió Garcés.