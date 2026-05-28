‘The Horrors’ completa el cartel del Noites do Porto de A Coruña
También actuarán Coti, Monsieur Periné, Myele Manzanza y la banda gallega Apolo18
La banda británica The Horrors se suma al festival Noites do Porto como cabeza de cartel. Actuará en la sala Inn el 27 de junio, su única fecha en Galicia. Así lo anunciaron ayer los organizadores del festival en un acto celebrado en Vavava Haus. Coti, Monsieur Periné, Myele Manzanza, Vera Fauna y las bandas gallegas Apolo18, Gitano de Palo y Sudden Ray of Hope también se unen a la cita que se celebra en A Coruña en varios escenarios del 22 de junio al 5 de julio. La fecha más especial de la cita coincidirá con la Noite de San Xoán: Xoel López y Caamaño&Ameixeiras actuarán en el Muelle de Batería en la Noite Meiga. La cápsula Noites nos Bares estrenará sesiones temáticas con selectores nacionales e internacionales, entre las que destaca el prestigioso Bristol Northern Soul Club, y la exposición de Noites coa Arte se podrá visitar en Bar B.
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