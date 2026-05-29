La alternativa municipal para As Percebeiras incluye un gran edificio público cuya cubierta sea un mirador

Un gran edificio de uso público, situado en la parte más próxima al mar y que también servirá como mirador sobre la ensenada es uno de los elementos que figura en las tres propuestas elaboradas por un estudio de arquitectura a petición del Concello de A Coruña para reconfigurar el proyecto de As Percebeiras.

Los autores de esta iniciativa plantean que sea un “elemento arquitectónico singular” y que tenga “carácter dotacional público”. Se ubicaría entre el paseo marítimo y los edificios del grupo de viviendas María Pita y su diseño se propone con una altura reducida, de forma que alcance las tres plantas en dos puntos concretos, lo que permitiría que los inmuebles cercanos mantuvieran sus vistas.

La situación del inmueble en un emplazamiento privilegiado, en el que se asegura que “completa la topografía en esa zona”, lleva a los autores de las propuestas a defender que la mayor parte de la cubierta del edificio se convierta en accesible a la ciudadanía para crear “un gran mirador sobre el mar y hacia la bahía”, en la que destaca al fondo la presencia de la Torre de Hércules.

Este centro público deberá caracterizarse por “una gran calidad arquitectónica” y contar en su fachada “con grandes frentes acristalados”, según se recoge en el documento, que prevé además que tenga “espacios recogidos del viento para una utilización más idónea”, así como “mini-espacios protegidos” para estancias prolongadas.

Espacio de gran valor

Los autores de las propuestas consideran que el lugar donde se situaría este edificio es un “espacio de gran valor para la ciudad que no se debe de perder” y que esta ubicación “invita por sí misma a esta solución espacial”, de la que dice que hará posible no solo disponer de un equipamiento ciudadano, sino también “la utilización vocacionalmente pública” de esa parte de la parcela de As Percebeiras.

Este emplazamiento coincide con el que en el primer proyecto para este polígono, presentado en 2002, se iban a levantar dos torres de 47 y 35 plantas. En esta misma zona de la parcela se propuso en 2004 concentrar la edificabilidad en tres bloques de ocho alturas que impedirían la vista del mar desde la parte posterior, mientras que en los siguientes diseños planteados en este lugar se proyectaban los edificios de menor altura entre los que se construirían en el nuevo barrio.