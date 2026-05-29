El barrio de Labañou, en A Coruña, ganará 30 plazas de aparcamiento gratuito con las obras reurbanización en la zona
El plan municipal, que incluye la supresión de una mediana y la creación de un paso peatonal elevado, busca evitar problemas de doble fila y optimizar la movilidad en el área
El Concello ultima los preparativos para actuar en la calle Archer Milton Huntington y sumar 30 nuevas plazas de aparcamiento gratuito en la calle mediante obras en el distrito. El espacio destinado al aparcamiento en batería surgirá gracias a la reconfiguración de la calzada, para su disposición definitiva con un carril de circulación, en sentido único, en dirección al Paseo Marítimo. Los trabajos, fruto de la colaboración entre la asociación vecinal y el ejecutivo municipal comenzarán en las próximas semanas y serán "una transformación sustancial", informa el Concello.
La inversión prevista en la intervención, de 100.000 euros, también incluye mejoras en los espacios peatonales. En el tramo de la calle Archer Milton más próximo al Paseo Marítimo, llegando ya a la zona de San Roque, está prevista la reurbanización de las aceras más antiguas, con el objetivo de ampliarlas y ganar en accesibilidad. Además de esto, también con esta misma finalidad, se intervendrá el conjunto de los cruces y pasos peatonales de la calle, renovando los pavimentos e incluyendo materiales como baldosas podotáctiles, fundamentales para facilitar el tránsito de las personas con visibilidad reducida.
“Con este plan de medidas no solo ganamos más aparcamiento en Labañou, sino que también adaptamos la calle para evitar problemáticas como la doble fila”, indicó la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz.
Cruce con la avenida Gran Canaria
El plan de actuaciones previsto en la calle Archer Milton Huntington también abarca la reurbanización del cruce con la avenida Gran Canaria. Este tramo es un "punto sensible en lo referente a la seguridad vial", según el Concello, debido a los habituales flujos de circulación de vehículos en el barrio. En este sentido, las obras prevén la supresión de la mediana ajardinada triangular para configurar un nuevo paso peatonal elevado, que dé continuidad al recorrido de las personas viandantes a lo largo de la avenida Gran Canaria. Esto implicará la ampliación de las aceras en este ámbito.
Noemí Díaz subrayó la importancia de esta actuación en Labañou, incluida en la primera fase del Plan de Barrios 2025-27, y agradeció el espíritu de colaboración de la asociación vecinal, “encontrando una solución colectiva que puede mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos en su día a día”.
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