Cáncer de próstata, cirugía robótica e implantación ambulatoria de prótesis de pene: urólogos de toda Galicia revisan los últimos avances en A Coruña

Más de un centenar de urólogos de España y Portugal revisan los últimos avances de su especialidad en el 35 congreso anual de la Sociedad Gallega de Urología, un encuentro organizado por el doctor Venancio Chantada, jefe del Servicio de Urología del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) y presidente de la sociedad científica.

A lo largo de las dos jornadas del congreso, los profesionales reunidos en el Chuac llevarán a cabo una puesta a punto y actualización de los temas diagnósticos y terapéuticos más importantes de la especialidad. Dentro del programa científico, dispondrán de una especial relevancia diversas mesas redondas en las que expertos de ámbito nacional abordarán los últimos avances tecnológicos y terapéuticos. Estas sesiones didácticas están orientadas tanto para la instrucción de los urólogos en formación como para optimizar los tratamientos aplicados a las diferentes patologías urológicas.

Procedimientos en andrología

Uno de los focos de interés principal será la actualización de los procedimientos en andrología, ámbito en el que se expondrán los resultados de técnicas quirúrgicas punteras, especialmente la implantación de prótesis de pene con técnicas de la denominada cirugía mayor ambulatoria, lo que permite reducir el ingreso hospitalario a menos de 24 horas.

El doctor Venancio Chantada, jefe de Urología del Chuac. / Iago López

De forma complementaria, se debatirán también las soluciones clínicas aplicables a aquellos pacientes que han sido sometidos a una cirugía radical debido a un cáncer de próstata, con el objetivo de minimizar la presencia de disfunción eréctil posterior y facilitar la recuperación lo antes posible.

"El tratamiento del cáncer de próstata protagonizará otra de las mesas de discusión del congreso, enfocada en la actualización de las terapias más novedosas"

El tratamiento del cáncer de próstata protagonizará otra de las mesas de discusión del congreso, enfocada en la actualización de las terapias más novedosas. El abordaje de esta enfermedad ha experimentado una evolución espectacular a lo largo de la última década gracias a la caracterización médica de cada paciente, lo que permite obtener un diagnóstico mucho más preciso de su estadio. A partir de estas herramientas, los factores genéticos son empleados en la actualidad para modular un tratamiento "a la carta", señalan desde el Chuac, totalmente personalizado y dirigido de forma específica a cada fase de la patología, con resultados terapéuticos «muy esperanzadores que no eran imaginables años atrás».

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El 35º congreso anual de la Sociedad Gallega de Urología reservará un espacio destacado para analizar de forma pormenorizada el presente y el futuro de la cirugía robótica. Los profesionales analizarán la utilización habitual de esta tecnología en los hospitales de Galicia para tratar de forma común a pacientes aquejados por patologías complejas o tumorales, logrando resultados excelentes y con una mínima agresividad para el afectado.