El Concello de A Coruña plantea reducir la edificabilidad en As Percebeiras de 60.000 a 50.000 metros cuadrados

Con las licencias de construcción paradas desde diciembre de 2024, el Concello de A Coruña busca la fórmula para construir en As Percebeiras, los terrenos de Labañou junto al obelisco Millennium, con el objetivo de reducir la edificabilidad. Fernández Carballada, el estudio al que encargó la elaboración de alternativas, que es el mismo que ya trabajaba con los promotores del ámbito --entre los que Metrovacesa es mayoritario-- presentó tres propuestas: todas ellas bajan la edificabilidad de 60.000 a 50.000 metros cuadrados a través de una modificación del plan general y aumentan los espacios libres, pero difieren en el número de edificios, su distribución y su altura, con inmuebles de entre 2 y 15 plantas.

La elevada edificabilidad que permite actualmente el Plan general (60.000 metros cuadrados), las alturas propuestas en los edificios para materializarla y sus efectos sobre las vistas al mar han generado en los últimos años la oposición vecinal al proyecto, que prevé unas 500 viviendas, y el rechazo del mismo por las administraciones implicadas. El plan, como dijo el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, cuando se aprobó la prórroga de un año más de suspensión de licencias --hasta marzo del año que viene--, es "negociar" y "mejorar la ordenación en el ámbito para que pueda aprobarse", para lo que necesita el apoyo del BNG, con el que contactará para pactar el desarrollo, o del PP.

El primer paso es reducir la edificabilidad. Las tres propuestas, presentadas hace un año pero conocidas ahora, recuperan los números de la aprobación inicial del actual plan general, en 2009, cuando gobernaban PSOE y BNG, que juntos sacaron adelante el trámite: 50.658 metros cuadrados. Son 10.000 metros cuadrados menos que los que figuran en el PGOM de 2013 y que había añadido el PP cuando Carlos Negreira tenía el bastón de mando de María Pita.

Alternativa 2, con 10 edificios de 4 a 15 alturas / LCO_Externas

La previsión de viviendas, sin embargo, se mantiene: de las en torno a 500 que permite el actual planeamiento se pasaría a 480, siempre con un 40% de protección oficial. El motivo es que la nueva propuesta amplía la superficie del polígono en 6.000 metros cuadrados, hasta 49.500, al incluir las antiguas instalaciones de Padre Rubinos, sin tocar el centro municipal de atención social continuada, que se reformó hace poco, y a que crece la edificabilidad residencial (del 83% al 95%) y se reduce en la misma medida la terciaria, para comercios y hostelería.También se plantea reservar al menos un 3-5% de la edificabilidad a "usos complementarios en las plantas bajas", con fórmulas de alojamientos compartidos o coworkings.

En las alternativas que maneja el Ayuntamiento, aumentan los espacios libres hasta casi duplicarse. De los 13.676 metros cuadrados que exige el actual plan general, se pasaría a entre 23.576 y 27.877, según la alternativa elegida. También se incrementa la edificabilidad para equipamientos, de 1.598 a 8.950 en la nueva propuesta, con la incorporación un inmueble "singular dotacional público" en el frente del paseo marítimo, común a las tres alternativas.

Los 10.000 metros cuadrados que se reducen desaparecen del ámbito de As Percebeiras, pero el estudio de arquitectura contratado por el Ayuntamiento propone su posible reubicación en otros puntos cercanos de Os Rosales, según recoge el documento, que no entra a detallar esta opción "dado que requiere un estudio más profundo y necesita de un conocimiento más directo de la gestión del PGOM".

Edificios de hasta 15 alturas

Un asunto clave en este desarrollo urbanístico es el número de edificios y sus alturas. Cada alternativa propone una combinación diferente, pero siempre manteniendo los 50.000 metros cuadrados de edificabilidad. Dos de las tres propuestas incluyen, cada una, un edificio de 15 plantas.

La primera alternativa cuenta con 15 edificios que tendrían entre 4 y 10 plantas, con "un juego de degradación de volúmenes hacia el mar". El estudio de arquitectura elaboró una segunda propuesta con 10 edificios que tendrían entre 4 y 15 alturas. En este caso, se liberaría espacio hacia el conjunto de viviendas de María Pita, "de forma que se preserva la visión desde la avenida de Labañou hacia la Torre de Hércules y de las viviendas existentes". La tercera propuesta también fija 15 inmuebles, pero aumentando su altura: de 2 a 15 plantas. Las edificaciones se situarían en la parte este, es decir, la zona más próxima al equipamiento de Padre Rubinos.

Esta alternativa cuenta con 15 edificios, que tienen de 4 a 10 alturas. / LOC

Más espacio libre y tránsito peatonal

En todos los casos se plantea aumentar el espacio libre entre el grupo de viviendas María Pita y los nuevos edificios que se proyectan, "aprovechando la utilización del espacio de más de 5.000 metros cuadrados que supone la parcela de Padre Rubinos".

Además, se propone "potenciar el tránsito peatonal en toda la zona, limitando la circulación rodada". En la avenida Gerardo Porto, junto al paseo marítimo, se plantea la construcción de "un elemento arquitectónico singular de carácter dotacional público", que funcionaría como "gran mirador" sobre el mar.

En cuanto al aparcamiento, se prevé un parking subterráneo para 350 plazas en dos plantas, "que podrá ser de uso privativo para los residentes y dar servicio a toda la zona".