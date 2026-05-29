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Cortes de tráfico y retrasos en los buses al paso de la manifestación del sector de la alimentación en A Coruña

Unas setecientas personas secundaron la manifestación en A Coruña para reclamar un nuevo convenio colectivo

Salida de la manifestación de los trabajadores del comercio de alimentación desde San Agustín.

Salida de la manifestación de los trabajadores del comercio de alimentación desde San Agustín. / Carlos Pardellas

Alba Porral

La manifestación de trabajadores del comercio de la alimentación de A Coruña ha colapsado el tráfico en la mañana de este viernes en las vías principales de la ciudad. Unas setecientas personas, según la Policía Local, participaron en la protesta que cortó la circulación a lo largo de su recorrido por el centro de A Coruña desde las 12.00 horas y hasta las 14.00 aproximadamente.

Los manifestantes salieron de San Agustín para marchar por San Andrés, plaza de Pontevedra, plaza de Ourense, la avenida Linares Rivas, la calle Menéndez Pelayo, Emilia Pardo Bazán, Plaza de Vigo, la calle Notariado, Federico Tapia y Menéndez Pelayo.

Concentración de trabajadores en A Coruña en la huelga del comercio de alimentación

Concentración de trabajadores en A Coruña en la huelga del comercio de alimentación

Carlos Pardellas

Con el avance de la protesta, la Policía Local cortó y desvió el tráfico por zonas como los Cantones para tratar de aliviar los problemas de congestión en la circulación. También los autobuses urbanos se han visto afectados con retrasos por el paso de la manifestación.

Manifestantes con pancartas durante la protesta en A Coruña.

Manifestantes con pancartas durante la protesta en A Coruña. / Carlos Pardellas

La circulación, que todavía registraba bastante densidad este mediodía, se ha ido restableciendo a medida que la marcha de los trabajadores del comercio de la alimentación abandonaba las zonas de paso de vehículos.

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La manifestación en A Coruña se enmarca en una jornada de huelga, sin mayores incidencias y con “seguimiento masivo” según los representantes sindicales, para demandar un nuevo convenio con avances en derechos laborales y salariales. Además de en A Coruña, también se han convocado concentraciones en localidades como Santiago, Ferrol o Ribeira.

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