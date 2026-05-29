Estos son los ganadores del V Torneo Escolar de Oratoria de la Fundación Barrié, en A Coruña

El colegio La Salle Inmaculada, de Santiago de Compostela y el colegio da Torre-Cela, de Bueu, son los ganadores de la fase final del V Torneo Escolar de Oratoria (TEO), que la Fundación Barrié celebró este viernes, 29 de mayo, en A Coruña. Solo 12 de los 78 equipos participantes lograron clasificarse. Los dos mejores grupos de cada categoría pasaron a la gran final de la tarde, en la que se enfrentaron a cinco pruebas valoradas por un jurado experto y donde se decidieron los ganadores del torneo: el colegio La Salle Inmaculada se coronó ganador de la categoría de iniciación; en la avanzada, fue el colegio da Torre-Cela.

Impulsado por la Fundación Barrié en colaboración con la escuela de debate y oratoria Talkk, TEO es una iniciativa pionera en Galicia, el único torneo de oratoria de la comunidad dirigido a alumnos de Educación Primaria de entre 8 y 12 años. A lo largo del curso, los docentes y alumnos participantes fueron recibiendo formación en aspectos como la exposición en público, la expresión de emociones o el manejo de la comunicación no verbal.

Más de 500 participantes de toda Galicia

La quinta edición del torneo ha contado con 571 participantes —497 alumnos y 74 docentes— de 41 centros educativos de toda Galicia, formando 78 equipos divididos en dos categorías: una con alumnado de 3º y 4º de Educación Primaria, y otra con estudiantes de 5º y 6º. La fase clasificatoria se celebró del 9 al 13 de marzo, en la que 12 equipos consiguieron sellar su pase a la fase final, cuya prueba decisiva se celebró este viernes, 29 de mayo, en el auditorio de la Fundación Barrié.