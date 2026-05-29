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Una farmacéutica de A Coruña sufre daños en un dedo tras quedarle atrapado en un dispensador de medicamentos

Los bomberos utilizaron herramientas para liberar la mano atrapada

Bomberos de A Coruña.

Bomberos de A Coruña. / LOC

RAC

A Coruña

Una farmacéutica resultó herida tras quedar atrapado uno de sus dedos en un dispensador de medicamentos. Los bomberos utilizaron herramientas para liberar la mano atrapada y realizaron curas de primeros auxilios hasta la llegada del 061. La mujer sufrió daños en la uña y yema del meñique.

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