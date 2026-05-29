Una farmacéutica de A Coruña sufre daños en un dedo tras quedarle atrapado en un dispensador de medicamentos
Los bomberos utilizaron herramientas para liberar la mano atrapada
A Coruña
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