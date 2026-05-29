El hartazgo de ser "la esquina más sucia de A Coruña": "Seamos limpios"
El cruce entre las calles Atocha Alta, Montroig y San José aparece habitualmente inundado de muebles, colchones, maderas y otros enseres. Algún residente, harto, coloca carteles apelando al civismo del vecindario: "Es cosa de todos y para todos"
Maderas, colchones, sillas y comida para palomas invaden de forma recurrente la amplia acera en el cruce de las calles Atocha Alta, Montroig y San José. Estos residuos, como los que aparecen en el vídeo del 22 de abril que ilustra esta información, son retirados por los servicios municipales a lo largo del día en que aparecen. Pero esa estampa demasiado habitual de las mañanas ha hartado a muchos vecinos del entorno y uno de ellos ha colocado varios carteles apelando al civismo y a la limpieza.
"Estimados vecinos, si el objetivo es que nos consideren como la esquina más sucia de A Coruña, ¡enhorabuena, vamos por el buen camino", arranca el escrito que ha pegado en la fachada inferior del inmueble que da a las tres calles, frente al que se depositan materiales que la ley y las ordenanzas municipales obligan a depositar en puntos limpios de tratamiento de residuos voluminosos. A ellos se suma, además, la comida que alguien echa a las palomas que muchas veces queda acumulada sobre la acera.
"Por favor, usen los contenedores y cierren las tapas, usen las papeleras. Las palomas tienen la capadidad de alimentarse por sí mismas: no les echen comida. El 010 existe: no convirtamos la calle Atocha Alta en un muestrario de Ikea", reza el cartel, que concluye apelando al vecindario: "Seamos cívicos, seamos limpios, es cosa de todos y para todos".
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