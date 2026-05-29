¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda de actos y eventos de este viernes 29 de mayo
Conciertos, exposiciones o charlas, entre los actos para el comienzo del fin de semana
Concierto de Lisdexia en la sala Mardi Gras
23.00 horas | Lisdexia, una banda originaria de Muros, territorio de los también gallegos The Rapants, llega a la sala Mardi Gras para presentar su nuevo trabajo, Esclavos do baile, un EP cargado de energía para bailar.
Sala Mardi Gras
Exposición fotográfica sobre caminos
19.30 horas | El colectivo Ollo de Vidro inaugura su nueva exposición fotográfica, Camiños, que se podrá ver hasta el próximo 23 de julio. Una colecció n de imágenes que busca mandar un mensaje sobre que el camino a la paz.
AC Alexandre Bóveda
Una charla del barroco de las Capuchinas
20.00 horas | Las Iglesia de las Capuchinas acoge una charla la historiadora del arte Paula Pita Galán sobre el estilo barroco del convento. La entrada es libre y el evento está organizado por los Amigos de las Capuchinas.
Iglesia de las Capuchinas
Trabajadoras sexuales hablan sobre violencia
18.30 horas | Nuevo ciclo de charlas organizada por el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo en el que tres personas que ejercen la prostitución hablarán sobre violencias que sufren al ejercer su profesión.
Librería Fiandón
Nuevas actuaciones de música coral
20.30 horas | El XXIX Encuentro de Música Coral celebra una nueva jornada en la que actuarán el Coro Gaos Xoven y el Coro Gaos. Una tarde-noche de música a la que se puede acceder con entrada libre.
Iglesia del Sagrado Corazón
Arrancan las fiestas de Los Rosales
Desde las 21.00 horas | El barrio coruñés arranca sus festejos con el pregón de Teatro EPB y el cómico David Perdomo. A continuación habrá dos conciertos, uno del grupo AWY y después de ALGA, una banda de música indie.
La plaza Elíptica será el centro de los actos
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