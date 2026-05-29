Jerónimo Puertas, vicerrector de Investigación en A Coruña: "Trabajamos para que todos nuestros centros de investigación sean de excelencia"

¿Hay sectores empresariales del entorno de A Coruña más proclives a la colaboración con la universidad?

Hay sectores más afines que otros y con más historia que otros. El ecosistema del naval de Ferrol tiene una amplia trayectoria de colaborar, sobre todo con la Escuela Politécnica Superior, donde hay un polo claro. Tenemos que estudiar el desarrollo de las nuevas energías y de su almacenamiento, ya que hace poco se resolvió el concurso sobre polos de almacenamiento de energía y As Pontes aparece como una ubicación interesante, mientras que en los puertos de A Coruña y Ferrol se van a construir aerogeneradores. A esto hay que unir que la mayoría de las empresas tecnológicas de Galicia están en A Coruña, por lo que el CITIC tiene colaboraciones y cátedras con la práctica totalidad de ellas. El CICA tiene por su parte un desarrollo muy importante en el área de biotecnología, que también se mueve mucho, pero tenemos que dar un paso adelante en Medicina, aunque hay una excelente colaboración con el Inibic, un centro investigación de alto nivel en el ámbito médico. La asociación entre el CICA, el Inibic y la propia Universidad es lo que da un poso de investigación a esa apuesta que vamos a hacer por los estudios de Medicina para impartir cuarto, quinto y sexto de esa carrera. También tenemos el Citeec, que aborda el medio ambiente, el cambio climático, la construcción sostenible y la reutilización.

¿Todos los investigadores trabajan en estos centros?

Más o menos la mitad de nuestros investigadores están en centros y la otra mitad no. Para estos últimos estamos pensando en crear estructuras que los acojan. Una sería de Ciencias de la Salud, en la que tenemos muchos centros docentes, como Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Enfermería, y a ella se sumarían otras en las que hay mucha gente en grupos muy potentes que no están cubiertos por un centro de investigación, como las de Humanidades. También estamos trabajando en fortalecer nuestros centros para conseguir que todos sean de excelencia Cigus porque es una figura que a la Xunta le gusta mucho y nos insta a hacerlo, así como a crear a medio plazo estructuras para aquellos investigadores o grupos que no tienen acomodo en centros.

¿Qué importancia tienen las cátedras de empresa?

Suponen una relación muy estrecha con empresas, ya que la persona que dirige la cátedra está prácticamente incrustada en la empresa, aunque también las tenemos con administraciones, y ahí se cuece una relación que deriva en contratos y convenios. Tenemos además la cátedra de Inteligencia Artificial en Algoritmos Verdes, en la que participan la Administración e Inditex, que no es una verdadera cátedra y no es una relación estable, puesto que es un proyecto que va a acabar, pero cuando el Ministerio quiera volver a sacar esa línea de financiación, evidentemente concurriremos.

¿Hay interés por parte de las empresas en participar en estas cátedras?

Hay mucho interés. De hecho, a medida que van reformulando ellas mismas sus objetivos, nos hacen cambiar también los objetivos de la cátedra. A las empresas les da difusión, tienen acceso a personal cualificado si tienen una necesidad puntual tecnológica, como por ejemplo NTT Data, para la que tener acceso a las 200 personas del CITIC es un activo, al que se unen los 2.500 estudiantes de la Facultad de Informática. La colaboración entre Universidad y empresa hace 20 años era una entelequia y ahora ya se va viendo un poco más. En algún momento la Xunta activó mecanismos para financiarla, aunque ahora no, pero no quiero hablar mal de la Axencia Galega de Innovación, que funciona muy bien y que tiene una interacción directa con los centros de investigación. Estamos promocionando en el CITIC la computación cuántica y tratamos de montar un polo de cuántica en A Coruña en colaboración con esta agencia, el Instituto Tecnológico de Galicia y con empresas punteras de la ciudad y el área metropolitana.

¿Echa en falta la colaboración con algún sector? El textil y la alimentación tienen una gran importancia en Galicia.

Con Inditex tenemos varias cátedras y le expresamos mucha gratitud porque nos apoya muchísimo, como en captación de investigadores de alto nivel a través del programa Ramón y Cajal y de la iniciativa In Talent. La primera cátedra que tuvimos con ellos fue la de Responsabilidad Social Corporativa, a la que se sumaron otras como la de Inteligencia Artificial en Algoritmos Verdes. Pero también tenemos muchas colaboraciones en ámbitos muy diversos, como medio ambiente, ya que está preocupada por que su producción tenga unos estándares de calidad. En el textil propiamente dicho no hemos colaborado porque no tenemos la titulación de Ingeniería Textil, pero sí la de Diseño de Moda, en la que hay también colaboraciones. Inditex para nosotros es un socio preferentísimo. En el ámbito de la alimentación, tenemos buena relación con Piensos Biona y el Clúster de Alimentación de Galicia, además de una cátedra con Vegalsa Eroski.

¿Cuál es la proporción de mujeres que lideran proyectos de de investigación?

En la Universidade da Coruña tenemos buenísimos ejemplos de mujeres muy destacadas y eso nos enorgullece. Pero estadísticamente la realidad no es tan buena, porque creo que podemos estar en torno al 30% o 40% porque las áreas de Humanidades y Jurídico Social nos ayudan a compensar. En el CITIC y el Citeec hay un claro margen de mejora, porque suponen en torno al 20% porque son áreas tradicionalmente muy masculinizadas, como la informática y la construcción. Puede parecer poco, pero es de donde venimos.