Las jornadas de Estudios Abertos presentan al público 55 espacios artísticos de A Coruña

La jornada de puertas abiertas Estudios Abertos se celebrará este año los días 6 y 7 de junio con 55 espacios participantes, superando el número del año pasado, que había sido de 39. El evento amplía también su duración un día respecto a 2025 y en ambas jornadas los horarios irán de las 10.00 a las 22.00 horas, según lo que disponga cada espacio. El objetivo de estas jornadas es conocer de primera mano a los artistas coruñeses, sus centros de trabajo y creación y sus procesos creativos. Todos ellos son profesionales radicados en la ciudad y que desarrollan allí su trabajo.

Participarán trabajadores y artistas de diferentes disciplinas, como escultura, pintura, fotografía, ilustración, dibujo, cerámica o multidisciplinar. El acceso para la ciudadanía es gratuito y los estudios contarán con programación propia durante ambas jornadas, que incluirá la intervención de artistas invitados y otras sorpresas. El detalle de todas las actividades paralelas de esta edición se irá dando a conocer en las redes sociales de Estudios Abertos y en la página web de la actividad. “Los diferentes espacios en los que tendrán lugar estas jornadas estarán repartidos por la ciudad, permitiendo a los asistentes hacer una ruta recorriendo las calles y seleccionar aquellos que más les interesen”, indicó el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro.

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“Estudios Abertos es la oportunidad perfecta para conocer a artistas de diferentes disciplinas y su trabajo. Buscamos dinamizar las artes plásticas de la ciudad y poner en valor a nuestros creadores y creadoras con esta iniciativa, que permitirá a la ciudadanía conocer y visitar numerosos espacios creativos de los barrios”, señaló el concejal.