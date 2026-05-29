Intento de ocupación en un piso de la avenida de Oza, en A Coruña

Un piso situado en el número 164 de la avenida de Oza, en el barrio coruñés de Os Castros, fue escenario en la madrugada de este viernes de un intento de ocupación. Fuentes municipales confirman que se produjo una tentativa de entrada en una vivienda. La Policía Nacional intervino tras recibir el aviso de una alarma, aunque, según fuentes policiales, cuando los agentes llegaron al inmueble ya no había nadie en el interior.

El episodio dejó una imagen llamativa a pie de calle durante la mañana. Varios colchones estuvieron tirados en la acera, justo delante de la peluquería situada en el bajo del edificio. Según explica Lorena Montero, la dueña del establecimiento, los colchones fueron arrojados desde una ventana del inmueble y permanecieron en la entrada del local hasta el mediodía. La trabajadora asegura que tuvieron que quejarse para que fueran retirados, ya que dificultaban el acceso al negocio.

Según su testimonio, las personas intentaron acceder a la vivienda y "llegaron a entrar en el piso tras reventar la puerta". La alarma colocada por la dueña disuadió a los ocupas, que se fueron antes de que llegara la Policía Nacional.

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El inmueble ya había sufrido episodios similares con anterioridad. Lorena explica que ese piso estuvo ocupado durante "más de un año" y que, tras ser recuperado, al mes se produjo otro intento de entrada, también frustrado.