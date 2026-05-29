El fiscal pide 14 años para el acusado de matar a Yoel Quispe, cuyo juicio comienza el lunes

La Fiscalía pide 14 años de prisión para el acusado de la muerte de Yoel Quispe, de 25 años, en la nochebuena de 2023 en la calle Sinfónica de Galicia, cuyo juicio comenzará el próximo lunes en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña. La acusación pública considera a este hombre culpable de un delito de homicidio, mientras que la particular, que representa a la madre de la víctima, aprecia que se trata de un asesinato con la agravante de alevosía y acusa a otros dos hombres, como cómplice y encubridor respectivamente.

Para dos de ellos pide una condena de 25 años de prisión, mientras que para el tercero solicita una pena de 15 años. La vista oral comenzará con la constitución del jurado popular y el martes están previstas las declaraciones de los testigos del presunto asesinato de Quispe, muerto por heridas de arma blanca.

Los tres acusados, identificados con las iniciales J.L.F.G., Y.G.J. y A.L.F., deberían prestar declaración en la última sesión del juicio, prevista para el 11 de junio, después de más de cincuenta testigos y diez peritos citados.

La acusación particular estima que Quispe fue atacado con "una puñalada directa en el pecho, cuando la víctima se encontraba física y anímicamente mermada, sin capacidad de defensa", según figura en el escrito. También entiende que otro de los acusados fue "cooperador necesario" porque "siendo consciente de la situación de violencia en curso" en la pelea, le entregó "el arma de forma deliberada, directa e inmediata".

Incluye a un tercer acusado como cómplice porque acompañaba al grupo en el momento de la pelea y, según afirma, fue quien se deshizo de la navaja. Los tres acusados habrían actuado, además, "de forma conjunta y coordinada".

Según dos testigos, en la esquina entre las calles Juan Flórez y Sinfónica de Galicia, donde se produjo el presunto asesinato, había "un grupo de entre siete u ocho personas agrediendo al joven, a quien golpeaban de forma reiterada".

La acusación particular indica que la pelea se inició con un integrante de otro grupo, pero a continuación "se amplió" con la intervención de los tres acusados y "lo que debía ser una intervención pacificadora se transformó rápidamente en una participación activa y violenta en el altercado".