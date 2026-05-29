La tienda de A Coruña que sortea el peso de sus clientes en productos de limpieza: "Pensé que tendrían recelo, pero se animan"

Si uno es amante de los productos sostenibles, ya tiene una excusa para posponer la 'operación bikini'. Al menos, hasta el 18 de junio, cuando Daniel Rocha anunciará al ganador de su peculiar sorteo, con el que celebra los siete años de La Revolución de los Graneles, su negocio de productos bio y libres de plástico.

Será, probablemente, una de las pocas rifas para las que se necesite una báscula, en la que deberá subirse el afortunado para descubrir cuántos kilos de enseres de limpieza podrá llevarse gratis. Aunque lo habitual es que la pesa genere cierta desconfianza, parece que a los coruñeses les duele más el bolsillo que lo que indique la aguja. "Pensei que a xente tería recelo, pero estase animando. Levo recibindo clientes desde o mércores", dice el comerciante, que ha marcado el 17 como el último día para probar fortuna.

Las matemáticas detrás del sorteo son simples: por cada compra que se realice en este rincón verde del Mercado de Elviña, los clientes contarán con una participación y, por lo tanto, con una posibilidad de conseguir un lote con productos limpiadores como detergentes, suavizantes o friegaplatos, que se podrán retirar el mismo día o poco a poco. Además, esta tienda coruñesa a granel también repartirá otros dos premios, procedentes de los negocios eco con los que ha formado equipo: comida vegana de Mi Vaina y un ramo de flores de Sauce Llorona, otros dos "cabalos de Troia" con los que concienciar de que llevar una vida sostenible no es algo inalcanzable.

La Revolución de los Graneles, un templo de productos bio que camina hacia la década

Cuenta Rocha que la idea del sorteo se le ocurrió haciendo "o que fago sempre: rosmando". "A idea era dar a coñecer a tenda, pero tamén usar iso para facer ver todo o plástico que se usa. O 70% ou o 80% do plástico é moi sinxelo quitalo do medio, pero hai que poñerllo fácil á xente".

Con su negocio, en el que vende productos de limpieza a granel y cosmética y enseres de higiene con ingredientes naturales, trata, precisamente, de conseguirlo. Para ello, tiene tres reglas: "Nada de plástico, que os produtos sexan de calidade e que teñan un prezo accesible para todos", lo que, dice, suele sorprender a la clientela.

Algunos de los productos de cosmética de La Revolución de los Graneles. / Casteleiro

"Un litro de fregaplatos está a 6,50 euros no súper, pero nós témolo a 2,10. Á xente sorpréndelle, pero conseguímolo comprando ao granel con 4Eco e traendo de Portugal a cosmética e a hixiene, porque estou de acordo coa súa política de prezos", explica Rocha. El detergente es lo que más despacha, seguido por el jabón de platos y el suavizante. En cosmética, la hidratación y las cremas solares vuelan de los estantes desde hace bastante tiempo, todo ello sin sulfatos, siliconas ni parafinas.

Para coger los productos a granel, lo recomendable es acudir con el propio envase, aunque también se puede coger uno de los que Rocha guarda en el establecimiento. Un local que montó después de vivir en Indonesia, a donde llegó como parte de su antiguo trabajo como supervisor de operaciones de aviación.

Cuenta que aquellas calles llenas de basura le hicieron abrir los ojos y empezar a reducir su propio consumo de plástico. Lo demás vino solo. Al poco tiempo, ya había montado una pequeña tienda de productos a granel en Os Mallos y les explicaba a las vecinas mayores cómo funcionaba eso de comprar los productos al peso. "Mirábanme coma se fose tonto. Como preguntando: Vasme explicar ti a min o que é o granel?", recuerda entre risas.

Daniel Rocha, con uno de sus botes de detergente a granel. / Casteleiro

Si bien el barrio le acogió con cariño, Rocha tiene que admitir que, mirando a aquel 2019 en el que abrió sus puertas, puede que no escogiera el momento más adecuado. "Tivemos a sorte de empezar forte, pero a pandemia fíxonos dano. É o que pasa co pequeno comercio, que é como o canario na mina: sempre é o primeiro en poñerse enfermo", dice.

Pudo, sin embargo, resistir el embate y mudarse al Mercado de Elviña cinco años después en lo que define como un "un punto de inflexión". Desde aquella, asegura que su pequeña tienda de productos bio ya ha logrado evitar el desperdicio de 50.000 envases. "Fixemos un cálculo e valía para cubrir toda a praia das Lapas e facer unha alfombra ata a Torre de Hércules", apunta.

Reutilizar, la verdadera revolución

Como los clientes de La Revolución de los Graneles llegan con sus propios recipientes, el plástico de sus envases acaba teniendo cientos de vidas. El propio Rocha lleva más de 10 años usando el mismo bote de detergente, porque estos contenedores, "para ben ou para mal, duran moito".

A su modo de ver, esta reutilización es mucho más valiosa que reciclar y trata de inculcarla desde su tienda. "Nós non reciclamos, nós separamos. Logo non se sabe que pasa con iso", indica el comerciante, que defiende que iniciativas como la suya son la prueba de que la gente "pode vivir de coidar o planeta". "Estou orgulloso. Aínda que mañá tivese que pechar, xa demostrei que poder, pódese".