La solución para As Percebeiras, pendiente de un acuerdo político

La divulgación de las alternativas propuestas al Concello para el proyecto urbanístico de As Percebeiras se produce sin que por el momento haya un acuerdo político que permita la aprobación por el pleno de la necesaria modificación del plan general. El planteamiento elaborado ahora defiende devolver al polígono la edificabilidad que poseía en la aprobación inicial del plan general en 2009, que era de 50.658 metros cuadrados.

En aquel momento, PSOE y BNG ocupaban el Gobierno local y los nacionalistas respaldaron esta iniciativa. Tres años más tarde, ya con el PP en la Alcaldía, la edificabilidad fue aumentada por este grupo hasta los 60.000 metros cuadrados que figuraron en la aprobación definitiva del plan general.

Con esa reducción del volumen edificable a una cifra ya apoyada en el pasado por los nacionalistas hace 17 años, los socialistas buscan atraer su apoyo, pero el asunto está pendiente de las conversaciones entre ambas partes. El Gobierno local, a preguntas de este medio, anunció que “nas próximas semanas” tiene previsto reunirse con el grupo municipal del BNG “para abordar diferentes temas, entre eles As Percebeiras”.

Sobre la propuesta elaborada como alternativa a las presentadas por los promotores en los últimos años, las mismas fuentes municipales señalaron que su posición sobre este proyecto “sempre será favorable a facilitar a construción de vivenda e neste caso cun importante volume de vivenda protexida”.

Los nacionalistas, cuyo apoyo en el pleno precisa el Ejecutivo municipal para impulsar la modificación del plan general que implica esta propuesta si el PP la rechaza, aseguraron desconocer el contenido de la iniciativa. “O Goberno local non nos amosou nunca ningún papel sobre As Percebeiras nin nunca sentou co BNG para falar deste asunto”, dijo el grupo municipal del Bloque.

También recordó que el acuerdo que permitió la investidura como alcaldesa de Inés Rey en 2023 incluía el cambio urbanístico en As Percebeiras, pero advirtió: “Ao BNG non lle vale calquera modificación puntual e en ningún caso nos sentimos vinculados ás alternativas que neste momento manexa o Goberno local”.

Agujero económico

La formación que ahora lidera Avia Veira desvinculó además el problema de este polígono del de las finanzas municipales por la superación en 12 millones de euros del límite de gasto del Concello el año pasado. Por ello, aclaró que “nunca dixo que condicionara o apoio a este tema a que se levase a pleno un plan económico para resolver o burato financeiro do Concello”.

Tampoco hay todavía un posicionamiento de los propietarios del suelo en el polígono, entre los que la inmobiliaria Metrovacesa es el mayoritario. "Estamos a la espera de reunirnos con los responsables municipales para conocer y analizar en detalle estas alternativas”, indicaron fuentes de la compañía a este periódico, al que añadieron: “Ahora mismo no estamos en disposición de valorarlas”.