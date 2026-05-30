El centro de Proxecto Home en Eirís, A Coruña, sigue negociando la financiación después de que el Concello extendiese el plazo para ponerlo en marcha

En 2021, el Concello de A Coruña cedió por 75 años a la asociación Proxecto Home una parcela de algo más de 5.500 metros cuadrados en Eirís, en las calles Curramontes e Inés de Ben, para construir un centro de día y larga estancia para drogodependientes. El centro tenía que empezar a funcionar en cinco años, pero las obras nunca arrancaron. En abril, la fundación de Proxecto Home presentó un escrito en el que argumentaba que el "atraso" no responde a falta de interés por parte de la entidad, sino a la "complejidad" de conseguir financiación para el centro, para lo que se realizaron negociaciones con Xunta y Diputación. En el mismo escrito, Proxecto Home afirma que ya existe "viabilidad financiera real" para acometer la obra, y el Ayuntamiento aceptó este mes darle tres años más de plazo para arrancar. La entidad no ha realizado declaraciones oficiales sobre la financiación, pero tanto el Gobierno gallego como la Administración provincial han señalado a este diario que no tienen compromisos de gasto para los trabajos.

Los cálculos de la entidad eran que la obra costase seis millones, de los que Proxecto Home pagaría el 25%. La Diputación aportaría una cantidad equivalente, y la Xunta el 50% restante. Pero tanto la Consellería de Sanidade como la de Política Social, consultadas por este diario, indican que no hay presupuesto comprometido. La Xunta se limita a defender que tiene una "estrecha colaboración" con Proxecto Home a través de varias líneas. Política Social aporta anualmente 153.000 euros a través de un convenio, y aportaciones "que suman 323.000 euros para programas específicos de inclusión".

Fondos para el proyecto de Santiago

Sanidade señala que incrementó este año hasta más de ocho millones de euros el apoyo a entidades que prestan atención a personas con adicciones, así como la inversión en programas de incorporación social en viviendas para personas con trastornos adictivos. El Gobierno gallego también colabora con Proxecto Home "a través de la primera casa de acogida para víctimas e violencia de género con problemas de adicción" en Santiago.

Pero ninguna de las Consellerías menciona el proyecto coruñés, que preveía un edificio con treinta plazas residenciales y otras sesenta ambulatorias, para personas drogodependientes que acudan para hacer terapia y superar su problema.

Aportación excesiva, según la Diputación

Para la Diputación, la aportación que deberían realizar al centro resulta excesiva. Fuentes de la Administración provincial señalan que están abiertas a valorar el proyecto, pero, "en igualdad de condiciones" con otras entidades, y señalan que, aunque la Diputación realiza colaboraciones con ONGs y apoya algunas inversiones como las sedes de Adaceco o Aspanaes, estas contribuciones son de 250.000 o 300.000 euros.

Proxecto Home propuso una inversión total de seis millones, que a día de hoy subirían a nueve o diez millones, según señala la Diputación, con lo que el porcentaje de un 25% de aportación "se iría a unos 2,5 millones". Este tema sigue en el "mismo punto" que a principios de año, antes de que Proxecto Home pidiese la extensión que le ha sido concedida, según el organismo provincial.

Esencial para que los usuarios sigan el programa

Según explicó a principios de año la directora de Proxecto Home Galicia, Ofelia Debén, las instalaciones son claves para ayudar a la inserción social y laboral de sus usuarios. La entidad cerró en 2021 el centro que tenía en Oleiros, y ahora "todas las personas del área metropolitana de A Coruña, pero también de Ferrolterra y del norte de la provincia de Lugo, que necesitan estos procesos asistenciales deben trasladarse a Santiago".

Proxecto Home mantiene oficinas en A Zapateira desde las que realiza el diagnóstico inicial, pero luego el tratamiento se deriva a otros centros y "aproximadamente un 50% de los pacientes abandona el proceso por este motivo".