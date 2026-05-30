Cortada la calle San Nicolás por el riesgo de derrumbe de la cubierta de un edificio en ruinas

La transitada calle San Nicolás, entre Panaderas y Marqués de Pontejos, permanece cerrada por el riesgo de caída de cascotes a la vía pública de la cubierta deteriorada de un edificio en ruinas ubicado en el número 34. El Concello de A Coruña ha tomado la decisión de cerrar la vía como medida de prevención y ha dado órdenes a los propietarios del inmueble para que tomen medidas. Se trata de un edificio que está incluido en el plan de ruinas.

Edificio en ruinas en el número 34 de la calle San Nicolás. / LOC

Parte de la estructura de su cubierta se desprendió en la tarde de este viernes sobre la fachada del inmueble, lo que obligó a intervenir a los Bomberos de A Coruña. “Se ha cedido una estructura de mansarda y ha caído lateralmente sobre la medianera semidestruida del edificio en ruinas”, indican los efectivos en su parte de las últimas horas.

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Se desplazaron también técnicos del Concello para abordar la situación que ha obligado a realizar el corte preventivo de la calle e instalar señalización de seguridad.