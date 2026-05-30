Cortada la calle San Nicolás por el riesgo de derrumbe de la cubierta de un edificio en ruinas
El Concello ha advertido a los propietarios de la situación para que tomen medidas
La transitada calle San Nicolás, entre Panaderas y Marqués de Pontejos, permanece cerrada por el riesgo de caída de cascotes a la vía pública de la cubierta deteriorada de un edificio en ruinas ubicado en el número 34. El Concello de A Coruña ha tomado la decisión de cerrar la vía como medida de prevención y ha dado órdenes a los propietarios del inmueble para que tomen medidas. Se trata de un edificio que está incluido en el plan de ruinas.
Parte de la estructura de su cubierta se desprendió en la tarde de este viernes sobre la fachada del inmueble, lo que obligó a intervenir a los Bomberos de A Coruña. “Se ha cedido una estructura de mansarda y ha caído lateralmente sobre la medianera semidestruida del edificio en ruinas”, indican los efectivos en su parte de las últimas horas.
Se desplazaron también técnicos del Concello para abordar la situación que ha obligado a realizar el corte preventivo de la calle e instalar señalización de seguridad.
- Las playas de A Coruña estrenan normas este verano: hasta 750 euros de multa por el uso de altavoces o la presencia de animales
- La churrería más inclusiva de A Coruña cumple 55 años: 'Mis primeros churros sin gluten daban pena
- La Justicia respalda que el Concello de A Coruña cerrase un bar de la calle Sol que tenía el sonómetro trucado
- Reacciones al primer verano con nuevas multas en las playas de A Coruña: 'A la gente tienes que irle al bolsillo o no aprende
- El aeropuerto de A Coruña responde con solvencia al cierre de Santiago y reabre el debate sobre sus mejoras
- Megadeth abre la cuarta edición del Coruña Sounds
- Cortes de tráfico y retrasos en los buses al paso de la manifestación del sector de la alimentación en A Coruña
- Peruleiro, la resistencia de un antiguo núcleo rural que abraza Riazor: 'Siempre fue un barrio de gente trabajadora