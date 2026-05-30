Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El plan para reducir edificabilidad en As PercebeirasEl adiós de la pastelería más querida de Pla y CancelaNuevo récord de Inditex a la vistaTrabajadoras sexuales exigen regular su situaciónLa cantera del ascensoAsí es el nuevo contrato de Bil Nsongo
instagramlinkedin

A Coruña impulsa un proceso participativo para diseñar el borde urbano de Loureiro, entre O Portiño y Bens

Perfiles técnicos, institucionales y sociales comparten espacio de trabajo para definir el futuro de este ámbito

Reunión sobre el proyecto

Reunión sobre el proyecto / LOC

RAC

A Coruña

A Coruña ha puesto en marcha un proyecto de innovación urbana concebido para definir, de forma colaborativa, el cierre noroeste de la ciudad en la zona de Loureiro, entre O Portiño y Bens. Esta iniciativa, en la que participa el Ayuntamiento, se ha planteado como un espacio de trabajo compartido en el que distintos perfiles técnicos, institucionales y sociales participan activamente en la construcción de una visión común sobre el futuro de este ámbito estratégico.

Según destacó el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, el proyecto supone, en la práctica, la primera aplicación en España de una metodología de planificación reconocida internacionalmente, ya implantada en ciudades como Viena (Austria). Este enfoque, impulsado por el estudio de arquitectura y urbanismo Arenas Basabe Palacios, ha sido señalado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana como una referencia para nuevas formas de planificación urbana en el contexto español.

"El objetivo es definir, de manera colaborativa, las bases para completar el futuro diseño del borde urbano entre San Pedro de Visma y Os Rosales. Se hace con una perspectiva de futuro y con la premisa de consensuar entre todas las partes implicadas cómo será el desarrollo de este ámbito", explicó el edil.

Detectar necesidades de equipamientos y servicios

Este proyecto se basa en la organización de talleres y mesas de trabajo en las que participan administraciones públicas, expertos de distintas disciplinas —como urbanismo, paisaje o sostenibilidad—, representantes del ámbito académico, promotores y agentes sociales.

Según avanzó el edil, en los últimos meses el grupo de expertos implicado en la iniciativa ha trabajado en la identificación de criterios y soluciones relacionadas con la vivienda, la movilidad, el paisajismo y la energía, que posteriormente serán contrastadas con los vecinos de los barrios próximos.

Así, se pondrá en marcha un proceso de información y consulta con asociaciones vecinales y otros colectivos, con el objetivo de adaptar el proyecto a las necesidades y expectativas de los residentes del entorno, combinando el conocimiento técnico con las demandas y percepciones de la ciudadanía.

Noticias relacionadas

A partir de este trabajo conjunto, se plantea impulsar un modelo urbano articulado en torno al arroyo de Loureiro, con el objetivo de mejorar la conectividad entre barrios. Además, la propuesta busca conectar grandes espacios verdes como el Monte de San Pedro y el parque de Bens mediante un corredor ecológico que preserve los valores ambientales del entorno de O Portiño y refuerce la relación de la ciudad con su paisaje atlántico.

TEMAS

  1. Las playas de A Coruña estrenan normas este verano: hasta 750 euros de multa por el uso de altavoces o la presencia de animales
  2. La churrería más inclusiva de A Coruña cumple 55 años: 'Mis primeros churros sin gluten daban pena
  3. La Justicia respalda que el Concello de A Coruña cerrase un bar de la calle Sol que tenía el sonómetro trucado
  4. Reacciones al primer verano con nuevas multas en las playas de A Coruña: 'A la gente tienes que irle al bolsillo o no aprende
  5. El aeropuerto de A Coruña responde con solvencia al cierre de Santiago y reabre el debate sobre sus mejoras
  6. Megadeth abre la cuarta edición del Coruña Sounds
  7. Cortes de tráfico y retrasos en los buses al paso de la manifestación del sector de la alimentación en A Coruña
  8. Peruleiro, la resistencia de un antiguo núcleo rural que abraza Riazor: 'Siempre fue un barrio de gente trabajadora

A Coruña impulsa un proceso participativo para diseñar el borde urbano de Loureiro, entre O Portiño y Bens

A Coruña impulsa un proceso participativo para diseñar el borde urbano de Loureiro, entre O Portiño y Bens

Casi 150 familias se ofrecen a acoger niños en la provincia de A Coruña, pero 35 menores siguen a la espera de un hogar

O Grupo Hábitat opina: sobre os problemas ambientais dos parque eólicos

O Grupo Hábitat opina: sobre os problemas ambientais dos parque eólicos

Cortada la calle San Nicolás por el riesgo de derrumbe de la cubierta de un edificio en ruinas

Cortada la calle San Nicolás por el riesgo de derrumbe de la cubierta de un edificio en ruinas

Riazor, el barrio que se encarece mientras conserva la vida de siempre: "No te sientes aislado, pero tampoco estás en medio del bullicio"

Marta Villar publica novo libro: "O mundo dos nenos e nenas é marabilloso, aprendo deles todos os días"

Se rompe la cadera al caer en una zona de rocas de la playa de los Moros, en Adormideras

Se rompe la cadera al caer en una zona de rocas de la playa de los Moros, en Adormideras

Kevin Johansen y Liniers, antes de su actuación en A Coruña: "Que seamos amigos nos facilitó la complicidad para no guionizar nada"

Kevin Johansen y Liniers, antes de su actuación en A Coruña: "Que seamos amigos nos facilitó la complicidad para no guionizar nada"
Tracking Pixel Contents