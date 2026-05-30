A Coruña impulsa un proceso participativo para diseñar el borde urbano de Loureiro, entre O Portiño y Bens
Perfiles técnicos, institucionales y sociales comparten espacio de trabajo para definir el futuro de este ámbito
A Coruña ha puesto en marcha un proyecto de innovación urbana concebido para definir, de forma colaborativa, el cierre noroeste de la ciudad en la zona de Loureiro, entre O Portiño y Bens. Esta iniciativa, en la que participa el Ayuntamiento, se ha planteado como un espacio de trabajo compartido en el que distintos perfiles técnicos, institucionales y sociales participan activamente en la construcción de una visión común sobre el futuro de este ámbito estratégico.
Según destacó el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, el proyecto supone, en la práctica, la primera aplicación en España de una metodología de planificación reconocida internacionalmente, ya implantada en ciudades como Viena (Austria). Este enfoque, impulsado por el estudio de arquitectura y urbanismo Arenas Basabe Palacios, ha sido señalado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana como una referencia para nuevas formas de planificación urbana en el contexto español.
"El objetivo es definir, de manera colaborativa, las bases para completar el futuro diseño del borde urbano entre San Pedro de Visma y Os Rosales. Se hace con una perspectiva de futuro y con la premisa de consensuar entre todas las partes implicadas cómo será el desarrollo de este ámbito", explicó el edil.
Detectar necesidades de equipamientos y servicios
Este proyecto se basa en la organización de talleres y mesas de trabajo en las que participan administraciones públicas, expertos de distintas disciplinas —como urbanismo, paisaje o sostenibilidad—, representantes del ámbito académico, promotores y agentes sociales.
Según avanzó el edil, en los últimos meses el grupo de expertos implicado en la iniciativa ha trabajado en la identificación de criterios y soluciones relacionadas con la vivienda, la movilidad, el paisajismo y la energía, que posteriormente serán contrastadas con los vecinos de los barrios próximos.
Así, se pondrá en marcha un proceso de información y consulta con asociaciones vecinales y otros colectivos, con el objetivo de adaptar el proyecto a las necesidades y expectativas de los residentes del entorno, combinando el conocimiento técnico con las demandas y percepciones de la ciudadanía.
A partir de este trabajo conjunto, se plantea impulsar un modelo urbano articulado en torno al arroyo de Loureiro, con el objetivo de mejorar la conectividad entre barrios. Además, la propuesta busca conectar grandes espacios verdes como el Monte de San Pedro y el parque de Bens mediante un corredor ecológico que preserve los valores ambientales del entorno de O Portiño y refuerce la relación de la ciudad con su paisaje atlántico.
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